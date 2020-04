Kimi Raikkonen sur Sim Racing: “ Je m’en fiche ”

Date publiée: 20 avril 2020

Dans les nouvelles qui ne choqueront absolument personne, Kimi Raikkonen n’a précisément aucun plan pour s’impliquer dans la course virtuelle pendant le verrouillage.

Au total, sept pilotes de Formule 1, six et chaque fois que le PC de Lando Norris décide de travailler, font partie de la série officielle de Grand Prix Virtuel de Formule 1, tandis que Max Verstappen de Red Bull reste en mode course sur iRacing.

Il pourrait y avoir une chance de voir l’ancien coéquipier de Kimi, Sebastian Vettel, entrer dans le monde de la course virtuelle après avoir récemment pris livraison d’un simulateur, mais pour le Finlandais lui-même? Oublie ça.

“Je m’en fiche [about it]. Je préfère attendre jusqu’à ce que je puisse revenir sur une vraie piste », a déclaré Raikkonen, interrogé dans une interview avec Corriere dello Sport, s’il avait envie de rejoindre.

Raikkonen n’était même pas fan de faire du travail sur simulateur pour Ferrari…

“Ce n’est pas que je ne l’aimais pas”, a-t-il dit.

“Disons que voler en Italie pour me placer devant le simulateur n’était pas exactement la raison pour laquelle j’ai choisi ce poste.

«C’est différent de conduire sur la piste. Et de toute façon, ces simulateurs sont complètement différents et extrêmement plus complexes que ceux de course en ligne. »

Quant à savoir si l’absence d’une certaine forme de course le rendra un peu rouillé, Raikkonen n’est généralement pas concerné.

Il a répondu: “Je ne pense pas que ce soit très différent des vacances d’hiver traditionnelles depuis que nous sommes revenus aux tests de Barcelone. Cette fois, je pense que nous irons directement à la première course, je ne vois aucun problème particulier. »

