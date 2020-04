Kubica a eu tort d’alléguer le favoritisme chez BMW

Nick Heidfeld dit que Robert Kubica a eu tort de prétendre que BMW lui avait accordé un traitement préférentiel lorsque les deux étaient coéquipiers.

Le duo a couru côte à côte à BMW Sauber de 2006 à 2009. S’adressant aux https://www.formula1.com/en/latest/article.listen-to-nick-heidfeld-discuss-his-fastest-team-mates -il-ses-plus-rivaux.1Fe4UHoErpwj6LZDlELlU0.html, Heidfeld a dit qu’il a évalué Kubica comme son coéquipier “le plus complet”.

“Il était le coéquipier que j’ai connu le plus longtemps en Formule 1”, a déclaré Heidfeld. «Je dirais qu’il était le plus complet de tous les coéquipiers que j’avais.

“Il n’était pas aussi rapide que Kimi [Raikkonen] était dans la course. Il n’était pas aussi rapide que [Mark] Webber était en qualification. Évidemment, c’est mon point de vue personnel. Mais dans l’ensemble, dans l’ensemble, il était vraiment là-haut. »

Mais Heidfeld a déclaré qu’il n’était pas satisfait des commentaires de ses rivaux sur l’équipe à l’époque.

«Ce que je n’aimais pas chez lui, ou peut-être ce qui était aussi pour lui quelque chose de pas vraiment utile, c’est qu’il pensait la plupart du temps que l’équipe me profitait de lui parce que c’était une équipe allemande, avec BMW, et moi était un conducteur allemand.

«Je n’aimais pas ça parce qu’il l’a fait souvent dans la presse et je pense que ce n’était tout simplement pas vrai, disant toujours que l’équipe me préfère à lui et que je vais mieux quoi que ce soit. Ce n’était pas vrai. “

BMW a quitté la F1 à la fin de 2009Kubica est revenu en F1 la saison dernière après une absence de huit ans en raison des blessures horribles qu’il a subies lors d’un accident de rallye en 2011.

“Revenir après cet accident – même si sa performance n’était pas ce que la plupart d’entre nous auraient aimé, y compris lui-même – revenir après cela, non seulement physiquement mais aussi mentalement, est incroyable”, a déclaré Heidfeld.

Un autre coéquipier de Heidfeld, Mark Webber, s’est demandé s’ils avaient reçu un traitement égal. Lors du Grand Prix de Monaco 2005, Heidfeld a devancé son coéquipier grâce à leurs stratégies de stands. La paire conduisait pour Williams, qui à l’époque utilisait des moteurs BMW.

“Ils m’ont donné une meilleure stratégie pour l’appel au stand”, a reconnu Heidfeld. «Il y a diverses histoires qui expliquent pourquoi cela s’est produit. Je n’entrerai pas dans les détails.

“Mais je pense que si vous regardez la course, ce n’était pas une mauvaise décision parce que je suis arrivé derrière Alonso et j’ai fait l’une des manœuvres de dépassement dont je suis le plus fier”, a-t-il ajouté. «Je l’ai dépassé et j’ai terminé deuxième.»

Ce fut la première des huit deuxièmes places pour Heidfeld. Son record pour la plupart des finalistes sans jamais marquer de victoire reste intact.

