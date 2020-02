Kubica est P1 devant presque tout le peloton 2020

Date publiée: 26 février 2020

Mercredi, 18 des 20 pilotes de Formule 1 2020 étaient en action en Espagne, mais c’est Robert Kubica, le pilote d’essai d’Alfa Romeo, qui a remporté la P1 de la journée.

Les équipes de Formule 1 sont revenues sur le Circuit de Catalunya mercredi pour le début du deuxième test de pré-saison.

Alfa Romeo a remis mercredi matin les fonctions de conduite au chauffeur de réserve Kubica, qui a effectué 53 tours.

Son meilleur temps au tour, réalisé sur les pneus C5, a été de 1: 16.942.

Mais alors que ce n’était en aucun cas proche du set de 1:15 de Valtteri Bottas vendredi dernier, il restait le temps de battre pour la journée jusqu’au drapeau à damier.

Jusqu’à présent, seuls Alfa Romeo et Mercedes ont dépassé les feuilles de temps dans les tests.

Max Verstappen, en remplacement d’Alexander Albon pour la séance de l’après-midi, a effectué une course tardive sur les pneus C4 pour passer à la deuxième place.

Le pilote Red Bull était à 0,405s du rythme.

Sa journée, cependant, ne s’est pas déroulée sans problème, car il a eu un énorme moment hors du virage 6 avec son RB16 en queue de poisson et en soulevant la poussière.

Verstappen a réussi à maîtriser la voiture et à éviter une catastrophe.

Cependant, il n’a pas eu autant de chance lors de son prochain tour.

Le Néerlandais a sorti un drapeau rouge tardif lors de sa rotation sur le chemin du virage 10 avec seulement quelques minutes restantes dans la session.

Sergio Perez a terminé troisième de la «Mercedes rose» tandis que Pierre Gasly a remporté la quatrième place. Son meilleur temps, un 1: 17,540, a été de 0,598s sur le rythme.

Albon, qui a été gardé dans le garage pendant un certain temps le matin en raison d’un problème de PU, a terminé la journée avec le cinquième meilleur temps devant Lewis Hamilton, exécutant une fois de plus la dernière innovation de Mercedes, DAS et Lance Stroll.

Valtteri Bottas, qui a conduit la Mercedes lors de la séance de l’après-midi, était P8, à une demi-seconde de son meilleur coéquipier.

Un autre des principaux rivaux de Hamilton pour le titre 2020, Sebastian Vettel, a de nouveau rencontré des problèmes car il s’est très mal trompé au virage 8.

L’Allemand a sorti les drapeaux rouges lors de la séance du matin lorsqu’il a glissé à travers le gravier avant d’échouer sur le SF1000.

Vettel a été ramené aux stands et a dû se contenter de P8 sur le journal de la journée. Il était 0,551 plus lent qu’Hamilton et plus d’une seconde devant le meilleur de Kubica.

Daniel Ricciardo a complété le top 10 de la journée tandis que Nicholas Latifi était un autre à voir rouge.

La recrue Williams s’est arrêtée sur la bonne voie avant le virage 9.

Une fois que la voiture est revenue dans le garage, Williams a installé des écrans pendant qu’ils démontaient le FW43 pour trouver la cause du problème.

Beaucoup de pilotes ont testé jeudi les pneus Zandvoort de Pirelli.

Pirelli avait demandé aux équipes de tester son prototype de pneu avant spécial Zandvoort, que le fabricant de pneus a conçu pour faire face aux opérations bancaires sur le circuit GP néerlandais.

Fois

1 Kubica Alfa Romeo 1m16.942s

2 Verstappen Red Bull 1m17.347s

3 Perez Racing Point 1m17.428s

4 Kvyat AlphaTauri 1m17.456s

5 Gasly AlphaTauri 1m17.540s

6 Albon Red Bull 1m17.550s

7 Hamilton Mercedes 1m17.562s

8 Stroll Racing Point 1m17.787s

9 Bottas Mercedes 1m18.100s

10 Vettel Ferrari 1m18.113s

11 Ricciardo Renault 1m18.214s

12 Sainz McLaren 1m18.221s

13 Leclerc Ferrari 1m18.244s

14 Latifi Williams 1m18.300s

15 Russell Williams 1m18.535s

16 Grosjean Haas 1m18.670s

17 Norris McLaren 1m18.826s

18 Raikkonen Alfa Romeo 1m19.820s

19 Ocon Renault 1m21.542s

