Kubica trouve refuge en DTM avec l’équipe BMW Privateer

Après avoir perdu le siège de Formule 1 Williams pour 2020, il a été annoncé aujourd’hui que Robert Kubica concourra en DTM cette année dans un client BMW aligné par l’équipe ART Grand Prix.

Le commutateur de Kubica a longtemps été spéculé depuis qu’il a testé une BMW M4 à Jerez lors des tests d’orientation des recrues du DTM. Cependant, les derniers détails n’ont été confirmés que maintenant.

Le populaire pilote polonais dirigera la septième BMW sur la grille DTM avec un concurrent aligné par ART, le même groupe qui gère des voitures de la série F1 comme F2 et F3. ART GP a une expérience précieuse dans la série allemande en tant que clients Mercedes en 2015 et 2016, où ils ont aligné Gary Paffett, Lucas Auer, Felix Rosenqvist et un Esteban Ocon.

Âgé de 35 ans, il restera en fonction en tant que chauffeur de réserve d’Alfa Romeo. Le directeur d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a donné à Kubica la bénédiction de courir en DTM avec ART, une équipe que Vasseur a cofondée avec Nicolas Todt en 1991.

«Je crois que le DTM est l’une des séries de courses les plus solides et les meilleures au monde. Je me suis immédiatement senti chez moi dans la BMW M4 DTM lors du test.

«ART Grand Prix est un grand nom sur la scène internationale de la course automobile depuis des années. Je suis sûr que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble dans le DTM. »

~ Robert Kubica

La carrière de Robert Kubica en F1 a déraillé suite à un accident de rallye en 2011 qui lui a laissé un mouvement partiel dans son bras droit. Après des années de réhabilitation et de motivation, le retour de Kubica en F1 a été considéré par beaucoup comme l’un des plus impressionnants.

Mis à part la récupération des contes de fées, lorsqu’il s’agit de participer à nouveau à la première série, le vainqueur de la course n’a pas pu suivre le rythme de la recrue George Russell à Williams, beaucoup citant son soutien personnel de PKN Orlen, qui le suit au DTM.

Russell a surclassé le vétéran 21-0 la saison dernière avec une perte moyenne de 0,5 seconde par tour en qualifications. Malgré cela, il était toujours en mesure d’obtenir Williams leur seul point dans le chaotique Grand Prix d’Allemagne.

🚨 NOUVELLES DE RUPTURE! 🚨

La star de F1 Robert Kubica courra pour BMW en 2020 DTM! 🇵🇱 # RobertKubica #DTM #DTMnewera pic.twitter.com/0zAVKw6do7

– DTM (@DTM) 13 février 2020

Une équipe de clients privés s’alignera avec BMW Turbo Power dans le @DTM pour la première fois de la saison 2020. @ARTGP revient à la série et exécutera une BMW M4 DTM.

Au volant sera un pilote bien connu: Robert Kubica. Bienvenue sur le DTM, @R_Kubica! 🇵🇱🇵🇱 # BMW #BMWM #DTM pic.twitter.com/MYmdvGUAj1

– BMW Motorsport (@BMWMotorsport) 13 février 2020

