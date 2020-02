Kvyat vs Gasly: ​​qui sera promu de nouveau à Red Bull?

Daniil Kvyat et Piere Gasly ont tous deux eu un avant-goût de la vie en tant que pilotes Red Bull, ni couper la moutarde la première fois, mais, assurez-vous, ils sont tous les deux en Formule 1 pour servir l’équipe senior si Alex Albon ne parvient pas à livrer.

Ce qui pose la question: qui sera promu si le pilote thaïlandais ne continue pas de progresser et au moins de commencer à égaler le prodige Max Verstappen?

Intensifie Pierre ou Daniil. L’année dernière, l’argent intelligent était sur le russe qui a fait son apparition à l’étage quand il est devenu clair à la mi-saison que le Français très bien coté n’était plus aussi bien noté. Mais le toujours énigmatique Helmut Marko a choisi Albon à la place.

En tant que recrue en 2019, le jeune homme de 23 ans à la voix calme a saisi l’occasion lorsqu’il a été recruté à Spa-Francorchamps et a réalisé une solide, sinon une performance stellaire de type Max. Néanmoins, il a fait assez pour convaincre ses payeurs qu’un autre crack aux côtés de leur prodige valait le coup pour 2020.

Après tout, Alex a coché toutes les cases, sauf une et c’est près de correspondre à Max. Mais alors qui est-ce?

Si la deuxième saison d’Albon devenait en forme de poire, on s’attendrait à nouveau à ce que Daniil reçoive sa deuxième fissure. Dans le passé, il a été maltraité par Red Bull et rejeté sans cérémonie lorsque Marko a déclaré: «Kvyat ne reviendra plus. Nous ne pensons pas qu’il puisse effectuer un revirement à long terme. »

Le jeune homme de 25 ans d’Oufa au Bachkortostan a trouvé un refuge temporaire en tant que pilote de simulateur Ferrari avant que le maître des marionnettes Marko n’oublie qu’il avait dit au conducteur de “faire chier” uniquement pour le ramener lorsque son programme de pilotes avait tari les candidats.

Nous remercions Daniil d’avoir gardé la lèvre serrée concernant son licenciement, d’avoir accepté l’offre et d’avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation pour faire émerger un diamant plus poli que le brut qu’il était lorsqu’il a frappé la scène pour la première fois. Le tempérament est meilleur et l’approche plus calme. Est-ce un diamant ou une zircone?

À l’occasion de la transformation de la Scuderia Toro Rosso en Scuderia AlphaTauri, Kvyat a déclaré: “Je ne dirais pas que je me suis fixé des objectifs spécifiques pour cette année, je veux continuer à faire ce que je faisais, mais mieux.”

«Ce sera ma sixième année en Formule 1, ce qui est une sensation fantastique. Même si techniquement parlant, le noyau de l’équipe reste le même, le nom a changé avec AlphaTauri.

“Mais alors que l’équipe et la voiture auront un look différent, techniquement, l’AT01 est à peu près une évolution du STR14 de l’année dernière, qui fonctionnait déjà bien. Ayant cela comme point de départ, notre objectif est de l’améliorer et d’avancer le plus possible. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait trouvé en lui-même pour élever son jeu comme il l’avait fait l’année dernière, il s’est aventuré: «Je ne dirais pas qu’il y a quelque chose en particulier. Vous pouvez toujours vous améliorer, donc je vais continuer à travailler sur cela et mon amélioration personnelle en tant que pilote, essayer d’obtenir autant de bonnes finitions pour l’équipe afin d’aider à assurer une bonne position dans le championnat.

«2019 a été une bonne année pour moi, avec dix top 10 et un podium à Hockenheim, donc c’est définitivement une année à retenir, mais il y a évidemment place à l’amélioration. Je ne dirais pas que je me suis fixé des objectifs spécifiques pour cette année, je veux continuer à faire ce que je faisais, mais mieux.

«Vous voulez toujours améliorer la saison précédente. Considérant à quel point la bataille au milieu de terrain a été serrée et ne sachant pas si et comment nous avons tous progressé, il est impossible de prédire, mais je m’attends à un grand spectacle sur la bonne voie et nous voulons être en tête du peloton de milieu de terrain. Nous devons simplement essayer de bien performer à chaque course et cela nous apportera une saison solide comme l’année dernière. »

Alors que Red Bull a fourni une bouée de sauvetage à la carrière de Daniil dans l’élite, est-il la vraie affaire et y a-t-il plus à venir de lui?

“Je pense que je travaille dur pour arriver à mon apogée”, a-t-il souligné. «Chaque année, je trouve toujours quelque chose de nouveau sur lequel je peux travailler et m’améliorer, c’est une évolution constante de moi-même. J’ai l’impression que l’année dernière a été une bonne année pour moi en termes de découvertes personnelles, en comprenant ce qui fonctionne pour moi et ce qui ne fonctionne pas.

«Je pense qu’en termes de performances, j’ai l’impression d’être toujours très content de ce que je parviens à sortir de la voiture, mais je pense qu’il est très difficile d’identifier votre prime. Je vais continuer à travailler sur mon amélioration personnelle en tant que pilote et essayer d’obtenir autant de bonnes finitions que possible. “

En fin de compte, il sera jugé par la façon dont il se compare à son coéquipier, l’année dernière, c’était proche et à peu près la même chose attendue du deuxième chapitre de leur partenariat.

«L’an dernier, j’en ai eu deux au cours de l’année et les deux sont des gars très compétitifs et très rapides. Pierre est un pilote très compétitif et rapide, alors bien sûr, je m’attends à ce qu’il soit proche », a ajouté Daniil.

De l’autre côté du garage, Pierre a été détruit lors des 12 courses qu’il a passées avec Red Bull, il a d’abord arrangé leur châssis RB15 pendant les tests, puis il a été blitzé par Max, sa confiance a chuté et la rétrogradation a suivi.

Mais un retour à Toro Rosso lui a fait le bien du bien, soudain il s’est transformé et de retour dans le cocon de confort que l’équipe junior lui a fourni, ce qui lui a été refusé au grand frère. Ses performances se sont améliorées et sa deuxième place au Brésil a été rachetée pour une carrière sur les rochers.

Pierre a reconnu: «2019 a été une année intéressante car beaucoup de choses se sont passées, tant au niveau professionnel que personnel. J’ai l’impression d’avoir grandi et appris beaucoup, donc pour obtenir cette deuxième place au Brésil, le deuxième meilleur résultat de Toro Rosso en 14 ans en F1, a vraiment bouclé la saison de la meilleure façon possible.

«J’étais très content de notre façon de travailler et de la façon dont les choses se sont passées et maintenant, je suis plus qu’excité par cette nouvelle saison, que j’aimerais commencer de la même manière que nous avons terminé 2019.»

Les indications sont que l’AlphaTauri AT01 aura le même PU que le RB15, ainsi que la suspension et la boîte de vitesses du Red Bull qui a clairement inspiré le principal de l’équipe Franz Tost qui vise les cinq premiers de cette édition du Championnat du Monde de F1.

Pierre a expliqué: «Comme l’équipe est à peu près la même qu’auparavant et tout le monde est très motivé et concentré avec une très bonne dynamique dans toute l’entreprise et vous pouvez le ressentir dans l’usine. Tout le monde est très excité par la voiture 2020 et veut faire encore mieux qu’en 2019. »

La douleur de la rétrogradation de Red Bull sera douloureuse pendant longtemps, du moins jusqu’à ce qu’il ait le privilège de terminer l’entreprise qu’il a laissée inachevée au cours des six mois qu’il a passés avec l’équipe: «Il y a toujours quelque chose à apprendre. Ce ne sera que ma troisième saison en F1. Je me sens mieux préparé que l’an dernier, car j’ai un peu plus d’expérience.

«Vers la fin de l’année, avec les membres de l’équipe, nous avons vraiment découvert comment comprendre ce dont nous avions besoin les uns des autres et comment tirer le meilleur parti de notre package. Nous devons continuer à pousser et il sera important de faire preuve de constance en marquant des points tout au long de la saison. Nous devons saisir chaque opportunité, comme nous l’avons fait l’année dernière. »

Combattre le discours du duo AlphaTauri mais, en fin de compte, deux ne s’intègrent pas dans un, donc l’un des diaporamas les plus intrigants de la prochaine saison sera cette “ guerre froide ” entre Pierre et Daniil – le grand prix: abandonner le chic AlphaTauri s’équiper et s’habiller à nouveau pour Red Bull, si Alex tâtonnait.

