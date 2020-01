La Banque Royale du Canada s’associe à Williams pour 2020

Date publiée: 12 janvier 2020

Williams a confirmé que la Banque Royale du Canada était son dernier nouveau commanditaire avant la saison 2020.

Nicholas Latifi, qui sera le partenaire de George Russell à Williams pour 2020, est devenu ambassadeur de RBC en 2014 et les amènera maintenant avec lui dans l’équipe Williams.

Williams a confirmé que la marque RBC apparaîtra sur le nez des FW43 de Latifi et de Russell, tandis qu’elle sera également présente dans les garages et les zones d’accueil de l’équipe, sur les vêtements d’équipe et les combinaisons de course des pilotes.

S’exprimant sur le site Web de Williams, la directrice adjointe de l’équipe, Claire Williams, a déclaré: «Nous sommes ravis que RBC ait établi un partenariat avec l’équipe pour la saison 2020.

“La Formule 1 est un sport sur la scène mondiale et nous sommes fiers de nous associer à une institution financière mondiale qui se passionne pour aider les jeunes athlètes à réussir dans toutes les formes de sport.”

Matt McGlynn, vice-président du marketing de marque pour RBC, a ajouté: «Libérer le potentiel des jeunes et des jeunes athlètes est une priorité chez RBC, et ce partenariat nous permettra de continuer à soutenir le talentueux coureur canadien Nicholas Latifi alors qu’il fera ses débuts ce printemps avec Formule Un.

«Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires chez ROKiT Williams Racing en 2020 et d’encourager Nicholas de son pays d’origine.»

L’équipe a également confirmé de nouveaux accords de sponsoring avec Lavazza et Sofina Foods pour la saison 2020.

