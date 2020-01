“La bosse de Gasly était une opportunité, pas une rétrogradation”

Rétrogradant Pierre Gasly à Toro Rosso la saison dernière, Helmut Marko dit que cela ne doit pas être considéré comme une rétrogradation mais plutôt comme une «opportunité» pour le pilote.

Gasly a obtenu un siège Red Bull pour la saison 2019, appelé un an plus tôt que le chef d’équipe Christian Horner ne l’avait voulu à la suite du choc de Daniel Ricciardo vers Renault.

Le Français et les médias du monde entier ont été informés qu’il aurait tout le temps nécessaire pour retrouver ses pieds.

Ce temps s’est avéré être seulement 12 courses.

Gasly a été renvoyé à Toro Rosso, remplacé par Alexander Albon après les vacances d’été.

“Je dois lutter contre le mot” rétrogradation “”, a déclaré Marko à Autosport.

«Nous parlons de Formule 1: combien de milliers de pilotes rêvent et travaillent pour entrer en Formule 1?

«Et maintenant, on passe d’une équipe de F1 qui participe au sommet à une équipe qui conduit au milieu de terrain. Il gagne toujours de l’argent et il est toujours dans la classe de premier ordre.

«Je dirais que c’est une ouverture de nouvelles opportunités et non une rétrogradation.»

Gasly en a profité pour marquer cinq de ses neuf courses à Toro Rosso.

Cela comprenait un résultat finaliste au Grand Prix du Brésil, son premier podium de Formule 1.

Marko pense que le joueur de 23 ans peut redevenir un «grand» pilote.

«Ce fut une floraison incroyable, a déclaré Marko. «Là, vous pouvez voir ce qu’est la psychologie.

«Si je dis maintenant que je m’y attendais, ce serait un mensonge complet.

“Contrairement à [Daniil] Kvyat [who was moved from Red Bull to Toro Rosso in 2016], Gasly a de nouveau augmenté. Dieu merci pour lui et pour nous.

«Je pense qu’il aura tiré les leçons de ces six mois chez Red Bull. Je pense qu’il peut devenir un grand homme à l’avenir. »

