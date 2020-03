La Cellule de crise de la FIA supervisera la réponse aux coronavirus

Date publiée: 7 mars 2020

La FIA a confirmé la création d’une cellule de crise pour gérer sa réponse à la menace persistante posée par le coronavrius.

Le Grand Prix de Chine qui était prévu pour avril a déjà été reporté, mais cela ne s’est avéré que le début des problèmes.

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison n’est pas encore certain de se produire le week-end prochain, tandis que la vente des billets pour la deuxième manche à Bahreïn a été interrompue.

Il y a également des doutes sur le Grand Prix du Vietnam alors que les interdictions de voyager imposées à des pays comme l’Italie et le Japon continuent de menacer le côté logistique de la Formule Un.

La cellule se réunira tous les deux jours pour discuter des questions concernant le virus – le Conseil mondial du sport automobile a confirmé qu’elle a été créée en réponse aux commentaires du professeur Gerard Saillant, qui préside la commission médicale de la FIA.

Dans un communiqué, la FIA a déclaré: Une cellule de crise de la FIA a été créée et se réunit tous les deux jours pour examiner les derniers développements dans le monde.

«La FIA continue de suivre de près la situation et ses implications, en collaboration avec ses clubs membres et ses promoteurs, et suit les conseils des autorités compétentes, y compris les gouvernements et l’Organisation mondiale de la santé.

«La FIA évaluera le calendrier de ses prochaines compétitions et prendra toutes les mesures nécessaires pour aider à protéger la communauté mondiale du sport automobile et le grand public, y compris le report des compétitions si nécessaire.»

Bien que conscient des problèmes que le coronavirus crée pour la Formule 1, le directeur général de la série, Ross Brawn, a souligné que le sport “ne pouvait pas tout simplement s’arrêter complètement”.

«Nous sommes tous confrontés au défi du coronavirus», a-t-il déclaré lors d’un événement de parrainage F1 à Silverstone.

«Je pense que l’essentiel est d’essayer de maintenir le sport de la manière la plus sûre possible. Nous ne pouvons pas prendre de risques inutiles, mais nous ne pouvons pas tout simplement fermer complètement.

«Je veux dire que si l’économie entière se fermait complètement, cela aurait un impact beaucoup plus grave que le coronavirus. Mais le coronavirus est une menace très sérieuse, nous devons donc prendre les réactions nécessaires. »

Brawn a déclaré qu’à l’heure actuelle, les trois premières courses en Australie, à Bahreïn et au Vietnam vont de l’avant, mais la situation «change de jour en jour».

“Pour chaque pays, nous travaillons avec les autorités sanitaires locales pour décider des mesures appropriées à prendre”, a-t-il expliqué.

«Toutes les équipes, par exemple, minimisent la quantité de personnel qui voyage. Nous prenons donc toutes les précautions raisonnables que nous pouvons, et nous devons suivre les conseils de l’autorité sanitaire.

«Pour le moment, les trois premières courses se poursuivent. Mais c’est une situation qui change de jour en jour. Nous devons donc réagir et nous devons réagir en conséquence. »

