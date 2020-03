La chronologie qui a conduit à l’annulation chaotique du Grand Prix d’Australie

Date publiée: 13 mars 2020

Il y avait des nuances d’Indy 05 à la veille du week-end du Grand Prix d’Australie. Voici la chaîne chaotique d’événements qui a conduit à l’annulation de l’ouverture de la saison.

Compte tenu du climat actuel et de la mise à jour par l’Organisation mondiale de la santé des coronavirus d’épidémie en pandémie, une incertitude régnait déjà à Melbourne.

La journée de la presse de jeudi a été comme d’habitude, mais Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen étaient deux voix dissidentes très en vue pour expliquer pourquoi aucune mesure n’avait encore été prise pour annuler complètement l’événement.

La situation s’est ensuite considérablement aggravée lorsque McLaren a annoncé qu’un membre de l’équipe avait été testé positif pour avoir contracté un coronavirus.

McLaren Racing se retire du Grand Prix d’Australie de Formule 1 2020. pic.twitter.com/BZvHVKQoev

– McLaren (@ McLarenF1) 12 mars 2020

Avec tous les yeux rivés sur la Formule 1, la FIA et les organisateurs de la course doivent prendre des mesures décisives. La seule communication reçue avant l’annulation était la déclaration suivante:

La Formule 1 et la FIA ont coordonné avec toutes les autorités compétentes les prochaines étapes. Notre priorité est la sécurité des fans, des équipes et de tout le personnel de la course.

– Formule 1 (@ F1) 12 mars 2020

Le retrait de McLaren a provoqué de longues discussions de nuit, mais les équipes étaient divisées 5-5 sur l’opportunité de poursuivre le programme de course pour le reste du calendrier.

Selon deux sources, un vote des équipes du jour au lendemain sur l’opportunité de continuer ou non est ressorti 5-5. Je suis tellement déçu. # F1 #AusGP

– Chris Medland (@ ChrisMedlandF1) 12 mars 2020

Au milieu du silence continu des organes directeurs, deux grands diffuseurs mondiaux sous la forme de Sky Sports et de la BBC ont initialement rapporté des informations contradictoires quant à la poursuite de la course.

Sky Sports a signalé que la course était en cours, mais a ensuite supprimé le tweet lorsque d’autres informations ont émergé.

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison de ce week-end a été reporté en raison de problèmes de coronavirus, ont déclaré à BBC Sport deux sources de F1.

Plus: https://t.co/h8JTACbZRH pic.twitter.com/oa0uN9zjGY

– BBC Sport (@BBCSport) 12 mars 2020

On s’attendait alors à ce qu’une annonce officielle soit imminente… c’était loin d’être le cas.

Le président de la FIA, Jean Todt, a bien communiqué via Twitter, mais seulement pour dire à tout le monde qu’il avait eu un bon déjeuner.

Euh, Jean? Quelque chose de plus urgent à tweeter, peut-être? # F1 https://t.co/J1ngBcJ7yk

– Planet F1 (@ Planet_F1) 12 mars 2020

En l’absence d’informations pour dire le contraire, les fans ont recommencé à se présenter sur la piste, prêts à ouvrir les portes.

C’est vraiment pathétique… # F1 #AusGP pic.twitter.com/F0TJYU84v8

– Rob Myers (@RobLMyers) 12 mars 2020

Alfa Romeo, Racing Point, Haas, Red Bull, AlphaTauri et Williams étaient également à l’heure et se sont rendus au travail comme d’habitude à la fin du couvre-feu.

Cependant, Mercedes, Ferrari, Renault et la McLaren susmentionnée n’étaient nulle part en vue. La même chose pourrait être dite pour Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen, car il a été confirmé que les deux pilotes avaient quitté Melbourne au petit matin.

Kimi y Vettel se van a casita, que se está muy a gusto allí. pic.twitter.com/gnpZU3PeuM

– Javi Benito (@ JBenito0043) 12 mars 2020

Il est apparu peu de temps après que Max Verstappen était un autre pilote qui rentrait également chez lui.

Jos Verstappen est furieux de la décision prise par la FIA! Lui et Max rentrent directement chez eux et doutent de leur présence à Bahreïn. Cela devient ridiculement! #AustralianGP #AusGP #MaxVerstappen

– Gerard Verhoeven (@ G_Verhoeven67) 12 mars 2020

Même avec quatre équipes manquantes et cinq pilotes (dont Carlos Sainz et Lando Norris) ne participant pas, les activités sur piste se déroulaient toujours normalement.

Alors que certains médias signalent que le Grand Prix d’Australie est annulé, je peux confirmer que ce n’est PAS le cas. Encore. On nous a dit qu’à moins d’entendre le contraire dans les 30 prochaines minutes, nous entrons. Une réunion est en cours pour décider de notre sort… # F1PP

– F1 Paddock Pass (@ F1PaddockPass) 12 mars 2020

Les fans qui se sont présentés, cependant, ont été interdits.

Alors que nous approchions des deux heures précédant le début du FP1, la FIA poursuivait son cours comme un jeu de ceux qui ont cligné des yeux est apparu avec beaucoup d’intérêt financier en jeu. C’était apparemment plus important que la santé et la sécurité.

Porte-parole de la Fia. «Pour que nous l’annulions nous-mêmes, il nous faudrait moins de 12 voitures disponibles. Mais à part cela ou auprès des autorités locales, la FIA ne peut pas annuler parce qu’il y a trop d’accords commerciaux qui, en annulant la responsabilité, nous reviendraient »

– Mark Hughes (@SportmphMark) 12 mars 2020

Mercedes a ensuite pris des mesures en demandant publiquement à la FIA et la Formule 1 a annulé la course.

pic.twitter.com/Nm5TKsf1tA

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 12 mars 2020

Et puis, près de 12 heures après le retrait de McLaren. La Formule 1 a finalement rompu son silence pour mettre fin à l’une des journées les plus chaotiques depuis très longtemps.

La Formule 1 et la FIA, avec le soutien total de l’Australian Grand Prix Corporation (AGPC), ont décidé d’annuler toute activité de Formule 1 pour le Grand Prix d’Australie pic.twitter.com/rHbc7hlNvH

– Formule 1 (@ F1) 12 mars 2020

