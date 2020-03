La classe de Formule 1 2007: où sont-ils maintenant?

En ce jour de 2007, la 61e saison de Formule 1 a commencé. Avec un combat pour le titre passionnant et une controverse abondante, il est considéré comme l’un des meilleurs.

13 ans ne sont peut-être pas si longs dans le grand schéma des choses, mais dans les carrières souvent de courte durée des pilotes de F1, cela semble une vie.

Compte tenu de cela, il n’est pas surprenant que la majeure partie de la grille de cette année soit passée à d’autres choses. Certains d’entre eux sont restés cependant.

Faisons ce voyage dans le passé avec le seul et unique…

Markus Winkelhok

Winkelhock n’a parcouru que 15 tours en Formule 1 et a même mené la course pour quelques-uns avant de se retirer avec un problème d’hydraulique. Une carrière dans le sport.

Depuis ce jour glorieux, il est devenu un nom établi dans les championnats de voitures de tourisme et d’endurance, remportant les 24 heures de course de voitures de sport du Nurburgring en 2017.

Christijan Albers

Avant d’être abandonné par Spyker à mi-chemin de 2007, Albers a conduit 46 courses en F1, marquant quatre points. Après avoir perdu son siège, il a conduit en DTM pendant moins d’un an avant de mettre fin à sa carrière de pilote de course autour du Mans pendant trois ans.

Le Néerlandais est brièvement revenu au paddock F1 en 2014, devenant le Team Principal de Caterham de juillet à septembre. De nos jours, il est, selon ses propres mots, un «entrepreneur en série». Faites-le sur l’apprenti.

Sakan Yamamoto

2007 était la deuxième saison de Yamamoto dans ce sport alors qu’il occupait le siège vacant de Spyker à partir du Grand Prix d’Italie. Il est ensuite devenu pilote d’essai de Renault pour 2008 et a également occupé ce poste pour HRT en 2010, conduisant même sept des 10 dernières courses de la saison.

La seule autre course importante qu’il a faite depuis est la Formule E. Lors de la saison 2014/15, il a remplacé Antonio Felix da Costa pour deux courses, sans marquer de point ni même terminer une course.

Anthony Davidson

Après six années passées en tant que pilote d’essai, ayant rarement la chance de courir, Davidson a finalement obtenu un siège au Super Aguri pour la saison 2007. Cependant, il n’a pas réussi à marquer un point et a perdu son siège de course quatre courses dans la saison suivante en raison du retrait de l’équipe.

Il est retourné à son poste de pilote d’essai jusqu’en 2013, pour Honda, Brawn et Mercedes, et a participé au Championnat du monde d’endurance chaque année depuis, le remportant en 2014. Aujourd’hui, il est surtout connu pour son travail sur Sky Sports en tant qu’analyste F1, commentant également pour les jeux vidéo.

Kazuki Nakajima

Il a couru la dernière course de la saison 2007, donc Nakajima fait à peu près la liste. Après avoir impressionné, Williams l’a inscrit et il a couru pour l’équipe britannique pendant deux saisons, marquant neuf points.

Depuis lors, il est devenu une légende du Championnat du monde d’endurance au volant de Toyota. Il a remporté 13 courses, dont deux victoires au Mans, et a un championnat du monde à son actif. À 35 ans, il espère ajouter à ce total.

Scott Speed

On se souvient surtout d’avoir le nom le plus approprié dans le sport automobile, Speed ​​a eu du mal à trouver cela dans sa carrière en F1, n’ayant pas réussi à marquer un point au cours de 28 courses pour Toro Rosso.

Il a ensuite passé cinq ans au volant de NASCAR avant de passer au Rallycross, une classe dans laquelle il court encore aujourd’hui. Il a également participé à quatre courses de Formule E, terminant P2 dans l’une d’elles.

Rubens Barrichello

2007 s’est avéré être la pire des 19 saisons de Barrichello sur la grille et la seule au cours de laquelle il n’a pas réussi à marquer un point. Heureusement, sa fortune a rapidement augmenté considérablement car il s’est retrouvé dans la meilleure voiture de la grille en 2009 et a terminé la saison en P3, remportant deux courses.

Après sa retraite en 2011, le Brésilien a passé un an en IndyCar. Ces jours-ci, il conduit dans la série Stock Bar Brasil, où il est depuis huit saisons.

Vous le voyez aussi de temps en temps dans le paddock de Formule 1, ce qui est charmant.

Adrian Sutil

Sutil a participé à 128 courses en Formule 1, marquant 124 points. Un seul de ces points est venu en 2007 alors qu’il terminait la saison en P19. Il est resté sur la grille jusqu’en 2014, marquant la grande majorité sur cette période.

Que fait-il de nos jours? Honnêtement, nous n’en avons aucune idée. Il a pratiquement disparu. Si vous le savez, n’hésitez pas à nous crier.

Vitantonio Liuzzi

Un autre gars dont la vie en 2020 est un peu un mystère pour nous. L’Italien a connu une carrière de six ans en F1, marquant 26 points à cette époque avant de s’essayer à différentes classes, dont la Formule E.

Takuma Sato

À la grande consternation des fans du monde entier, 2007, où il a marqué quatre points, s’est avéré être la dernière saison de Sato en F1. Dans les cinq précédents, il a accumulé 44 et même un podium, devenant le pilote japonais le plus titré de la discipline.

Il a poursuivi une excellente carrière en IndyCar depuis qu’il a quitté le paddock. Sur le point de commencer sa 11e saison dans la série, Sato a remporté 12 podiums et cinq victoires, dont une à l’Indy500.

Ralf Schumacher

2007 s’est également avéré être une chanson de cygne pour le plus jeune des frères Schumacher. Il n’a peut-être pas égalé le succès de Michael, mais 27 podiums et six victoires en 10 ans sont néanmoins respectables.

Après la F1, Ralf a couru en DTM pendant cinq saisons avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Cependant, son fils et son neveu perpétuent l’héritage familial.

Jenson Button

À l’époque, Button était coincé dans une pauvre voiture, luttant pour marquer des points et rencontrant des problèmes liés à Honda qu’il ne connaissait que trop vers la fin de sa carrière.

Après une saison victorieuse à Brawn et sept fortunes mixtes à McLaren, le Britannique a troqué la F1 contre la Super GT en 2017 avant de terminer une saison du Championnat du Monde d’Endurance. Aujourd’hui, il peut souvent être considéré comme un expert sur Sky Sports.

Sebastian vettel

Vettel a clairement montré à quel point il était talentueux dans les premières courses de sa carrière, avec une finition P4 en Chine comme point culminant. Ses performances lui ont valu une place pour 2008 et il est depuis sur la grille depuis, remportant quatre titres dans la foulée.

On ne sait pas combien de temps il restera cependant. Avec Charles Leclerc prenant le dessus sur lui et son contrat chez Ferrari venant à sa fin, ses jours à la Scuderia au moins pourraient bien être comptés.

Jarno Trulli

Finissant juste au-dessus de Vettel en 2007, un Italien qui était trulli était un pilier de la grille… compris? Nous allons nous voir.

Il a passé 17 ans en F1, a remporté une course et a pris sa retraite en 2011. Depuis lors, il a créé sa propre équipe de Formule E et a roulé pour elle, mais malheureusement, elle s’est repliée après une saison. C’est tout ce que nous avons vu de lui en termes de course de haut niveau.

Mark Webber

Webber n’a pas remporté de victoires et seulement un podium à son nom au début de 2007. Cependant, sa première saison avec Red Bull a été le début d’une fortune améliorée. Au cours des sept saisons suivantes avant sa retraite, il a obtenu 40 podiums et neuf victoires, mais n’a jamais pu battre son coéquipier Vettel au titre.

Il a finalement mis la main sur un championnat du monde en 2015 en remportant le WEC avec Porsche, terminant également deuxième au Mans. Aujourd’hui, il travaille souvent comme expert sur Channel 4 et fait aussi du bon travail.

Alexander Wurz

Un autre homme qui a connu plus de succès en WEC qu’en Formule 1. Wurz a couru pendant six saisons au total, sans marquer de victoires et trois podiums, dont l’un à Montréal en 2007.

Après cela, sa dernière saison, il a remporté le Mans pour la deuxième fois en 2009 avant de rejoindre le WEC à plein temps de 2012 à 2015, remportant cinq courses. Plus récemment, il a participé au Championnat du monde de rallycross.

David Coulthard

En 2007, DC arrivait à la fin d’une carrière qui a rapporté plusieurs victoires et podiums. Au volant de Red Bull, il a tout de même connu une bonne saison, terminant dans les cinq premiers à trois reprises.

La vie de l’Ecossais après la F1 a consisté en peu de courses, car il s’est plutôt lancé dans une carrière dans la radiodiffusion, devenant l’un des reporters et experts TV les plus renommés du Royaume-Uni.

Il est également président du conseil consultatif de la série W, relativement récente mais déjà très réussie.

Nico Rosberg

Le célèbre Youtuber a effectivement couru en F1 une fois que vous le savez? Il allait bien aussi, marquant 20 points lors de sa deuxième saison et devenant champion du monde neuf ans plus tard.

Après avoir rapidement pris sa retraite à cause de son succès, il est devenu friand d’avoir des opinions controversées et de les dire à l’antenne, tandis que sa chaîne Youtube susmentionnée est devenue un peu un mème.

Giancarlo Fisichella

Les années que Fisi a passées chez Renault ont sans aucun doute été ses meilleures en Formule 1, même s’il n’a jamais pu égaler les exploits de Fernando Alonso. Pour être juste envers lui, peu de gens le pouvaient.

Comme beaucoup sur cette liste, il est passé directement de la F1 au WEC où il a connu un succès considérable, remportant le titre et le Mans dans sa catégorie lors de la saison inaugurale de la compétition.

Heikki Kovalainen

Le Finlandais a été considéré comme un talent passionnant en 2007 grâce à sa première saison largement réussie. Un tel succès lui a valu de déménager chez McLaren l’année suivante, où il est devenu clair qu’il n’était pas fait pour le plus haut niveau.

Néanmoins, il a réussi à rester sur la grille pendant cinq saisons de plus dans des équipes modestes avant de rejoindre la série Super GT où il court aujourd’hui.

Robert Kubica

Le plus grand “qu’est-ce qui aurait pu être” en F1? Peut-être. Après avoir incendié le sport avec ses capacités incroyables, la carrière du Polonais semblait avoir été tragiquement interrompue après un accident en 2011.

Remarquablement, il est revenu sur la grille pour la saison 2019, mais a eu énormément de mal, en partie à cause de la voiture et en partie des blessures. Néanmoins, le fait qu’il soit revenu est tout ce qui compte, et il est encore dans le sport aujourd’hui en tant que pilote de réserve d’Alfa Romeo.

Nick Heidfeld

En 2007, Nick Heidfeld s’est associé et a pris l’avantage sur Kubica. L’Allemand a été remarquablement constant cette année-là, terminant dans les six premiers 13 fois et marquant deux podiums.

Après quatre saisons de plus dans le sport, il a rejoint le club de ceux à monter à bord du train WEC, et ce fut une conduite agréable, avec comme point culminant une victoire au Mans en 2014. Il a également connu le succès en Formule E, obtenant huit podiums .

Felipe Massa

Oh, comme Felipe bébé nous manque. Après avoir aidé son coéquipier à remporter le titre cette fois-ci, il a eu sa chance la saison suivante mais a raté littéralement les marges les plus serrées.

Gêné par une grave blessure à la tête, il n’est plus jamais monté sur la plus haute marche du podium, mais a réussi à garder un siège jusqu’en 2017, quand il est parti en Formule E. Il n’a pas encore gagné une course là-bas, mais nous pouvons ” t attendre de le voir s’il le fait.

Fernando Alonso

Alonso a failli ajouter un troisième titre à sa collection à quelques reprises, mais c’est celui qu’il aurait vraiment dû gagner, et l’aurait sans doute fait s’il ne s’était pas brouillé avec McLaren et Hamilton.

Il continuerait à rater le titre le dernier jour deux fois de plus, en 2010 et 2012, et a quitté la grille en 2018 après des années difficiles avec McLaren-Honda pour poursuivre la Triple Couronne. Mais avec de nouvelles réglementations à l’horizon, il a envie d’un retour.

Lewis Hamilton

Étant donné qu’il est entré dans une équipe de haut niveau en tant que recrue, a égalé Alonso et était à un point et un piège à gravier du titre, il n’est vraiment pas surprenant que Hamilton ait remporté six d’entre eux.

Alors que l’homme de Mercedes a maintenant 35 ans, il serait pardonné de penser à la retraite, mais cela ne semble pas être le cas. Au lieu de cela, il est déterminé à entrer dans l’histoire comme, statistiquement, le meilleur pilote de tous les temps.

Kimi raikkonen

Alors qu’une guerre totale éclatait à McLaren entre ses deux pilotes, l’Iceman, peu intéressé par le récit dramatique, s’est glissé pour remporter son premier et unique titre lors de la dernière course de la saison.

13 ans plus tard, peu de choses ont changé. Kimi est toujours sur la grille, toujours très pratique, a toujours un sens avec les mots et aime toujours boire un verre. Ne change jamais.

Finley Crebolder

