La confiance de Lando Norris en hausse avant la deuxième saison

Date publiée: 27 janvier 2020

Ce n’est plus une recrue sur la grille de F1, Lando Norris dit qu’il se sent «plus confiant» avant la campagne 2020.

Norris a fait ses débuts en Formule 1 la saison dernière, marquant 49 points avant de terminer 11e du Championnat des pilotes.

Le pilote britannique a impressionné beaucoup de ses capacités, ce qui démentait son jeune âge.

Les résultats de Norris ont aidé McLaren à terminer quatrième du Championnat des constructeurs avec le jeune de 20 ans qui visait à tirer parti de cette saison.

Crash.net le cite comme ayant déclaré lors d’une séance de questions / réponses à Autosport International: «Je veux dire que je suis plus confiant dans ma propre conduite, car c’est ma deuxième année en Formule 1, donc je me sens maintenant beaucoup plus confiant.

«Mais aussi l’équipe, je pense, a fait du très bon travail, travaillant en particulier dans les domaines où nous n’étions pas bons l’année dernière, où nous étions assez faibles, ce qui est presque tous les coins.

“Il essaie de travailler sur ces domaines, et d’après les résultats que j’ai vus, il semble positif. Cela va dans la bonne direction, mais nous avons encore besoin de plus pour être vraiment compétitifs.

«Par rapport à ce que j’étais l’année dernière, si vous me posiez cette question, je peux certainement dire maintenant que je suis beaucoup plus confiant, mais je ne peux pas dire que nous allons être sur le podium ou ailleurs.

“Je veux dire que nous sommes dans le top 10, bien sûr, mais rien de plus, je ne peux pas vraiment le dire.”

2019 a été une saison fantastique pour McLaren car leurs progrès étaient évidents dans les résultats.

Propulsé par Renault pour la deuxième année consécutive, l’équipe a même réussi à monter sur le podium pour la première fois depuis 2014.

Norris, cependant, a mis en garde contre le «sur-typage» du potentiel de McLaren en 2020.

«Je suis confiant et je veux dire que les gars ont fait un si bon travail au cours de l’hiver pour améliorer autant que possible la voiture.

«Je ne vais pas dire que nous allons gagner des courses cette saison. J’adorerais, mais je ne veux rien surécrire. Je pense que nous devons être réalistes.

«Nous devons dire que nous voulons faire un pas en avant. Je pense que nous pouvons être sûrs de le dire, mais la taille d’une étape est inconnue par rapport aux autres équipes.

«Nous ferons de notre mieux pour continuer à avancer, continuer à faire ces pas dans la bonne direction. Mais c’est l’hiver, personne ne le sait.

«En 2018, nous entrions dans 2019 et nous savions que la voiture allait être meilleure. Nous savions que la voiture avait l’air bien dans la soufflerie et ainsi de suite.

«Mais ensuite, quand nous sommes allés à Barcelone, c’était mieux que ce que nous pensions en équipe. J’espère donc que ça va être comme ça cette saison.

«La voiture est un peu plus belle. J’espère donc que lorsque nous irons à Barcelone et que nous ferons notre premier test, ça va être incroyable. »

