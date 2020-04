La course virtuelle apporte succès et complications aux sponsors

La popularité des sports mécaniques virtuels à la télévision s’est accompagnée d’histoires de réussite surprenantes et de complications occasionnelles alors que les équipes de course se démènent pour créer de la valeur pour les sponsors et les partenaires.

Les pilotes IndyCar participant aux courses en ligne de la série représentent leurs vrais sponsors et pour la plupart, cela est également vrai en NASCAR.

Certains pilotes de petites équipes ont saisi l’opportunité offerte en étant la seule course disponible. Landon Cassill, qui n’a actuellement pas de tour de Cup Series, a décroché un sponsor payant pour la ligue iRacing et espère que la plate-forme le gardera sur le radar lorsque la course reprendra.

Timmy Hill, mieux connu comme le gars qui a découvert que le stand de la concession était à court de poulet pendant un retard de pluie du Daytona 500, a explosé en popularité. Non seulement il a remporté une course NASCAR, mais Hill, un joueur régulier considéré parmi les meilleurs de la communauté iRacing, a mis en place un partenariat avec Pit Boss Grills pour la course virtuelle. L’accord n’est peut-être pas pour de l’argent, mais ce n’est pas vraiment le but.

Blue-Emu, qui avait des contrats pour de l’argent réel avec Cassill et Bubba Wallace, a annulé son accord avec Wallace après que Wallace a certes “rage quitté” le jeu la semaine dernière à Bristol.

La société est partenaire de la voiture réelle de Wallace avec Richard Petty Motorsports et il pourrait y avoir des retombées une fois la saison reprise.

Certains sponsors veulent également voir leurs logos sur les plates-formes virtuelles et veulent que les pilotes s’entraînent des heures et des heures chaque jour, ce qui leur donne plus d’exposition aux fans. Hendrick Motorsports la semaine dernière avait Alex Bowman et Chase Elliott se connecter virtuellement avec des sponsors que le duo aurait hébergés sur la piste réelle.

«Je pense que la première course qui a été disputée à Atlanta était beaucoup moins à propos de l’entreprise; puis lorsque le composant TV est entré, il est passé aux affaires, absolument », a déclaré le vétéran pilote NASCAR Jimmie Johnson.

“Il n’y a peut-être pas de pression de la part des sponsors. Mais je peux vous dire ce que je ressens dans ma propre tête: comment puis-je montrer de la valeur pour nos partenaires et comment montrer de la valeur pour notre équipe et notre entreprise et toutes les personnes impliquées dans cette période délicate?

«Donc, j’ai juste l’impression qu’il y a une pression que nous ressentons tous, si elle est auto-infligée ou si elle vient de l’extérieur, mais nous essayons de comprendre comment créer de la valeur et comment livrer pour nos partenaires. ,” il ajouta.

