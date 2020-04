La courte saison ne dévalorisera pas le titre de F1, déclare Vettel

Date publiée: 21 avril 2020

Sebastian Vettel a déclaré que le Championnat du monde de Formule 1 ne serait pas dévalué s’il était remporté sur une saison écourtée.

Un calendrier record de 22 courses était sur le point de se produire en 2020 avant que la crise sanitaire mondiale ne déchire le calendrier.

Il y a une ferme conviction qu’une saison raccourcie sera toujours possible, mais y aura-t-il un astérisque à côté du nom du pilote qui remportera ce titre de F1 particulier?

Pas aux yeux de Vettel, un Championnat du monde de Formule 1 est toujours exactement cela, quel que soit le nombre de courses dans une saison.

“Je ne sais pas ce que ça ferait, car nous n’avons jamais eu ce genre de situation”, a déclaré Vettel lors d’une récente conférence téléphonique en ligne.

«Avant, nous avions moins de courses dans le passé et plus de courses aujourd’hui, mais je ne pense pas que cela fasse une grande différence.

«Évidemment, une saison est une saison, que ce soit 10, 15 ou 20, 25 courses. Vous devez donc toujours être celui qui est le plus cohérent.

«Avec moins de courses, chaque course est plus importante, mais le championnat serait toujours le championnat.

«Donc, le chemin est encore long, et vous savez, chaque week-end de course est long. Et les courses signifient qu’il y aura encore beaucoup de choses à faire.

Alors que les patrons de Formule 1 prévoient d’accueillir jusqu’à 18 courses cette année, Vettel pense que nous sommes encore à un stade incertain où aucune idée d’horaire ne peut être élaborée avec beaucoup de confiance.

“Je pense qu’à ce stade, personne ne sait vraiment à quoi s’attendre de cette année, de cette saison”, a-t-il ajouté.

«Peut-être que cette saison entrera également dans l’année prochaine. Je ne sais pas. Donc, beaucoup d’idées, beaucoup d’options, mais je pense que nous devons être patients et attendre. »

