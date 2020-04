La culture Ferrari «mal comprise» en dehors de l’Italie

Date publiée: 13 avril 2020

Sebastian Vettel pense que la culture chez Ferrari est souvent «mal comprise» et qu’ils peuvent revenir au sommet de la Formule 1.

Vettel entame sa sixième saison avec l’équipe en 2020, après avoir quitté Red Bull en 2015, mais il n’a pas encore mis à profit les quatre championnats du monde qu’il a remportés à Red Bull.

En fait, Ferrari n’a pas remporté de championnat des pilotes depuis que Kimi Raikkonen l’a fait en 2007.

La culture au sein de l’équipe a parfois suscité certaines critiques, et en 2019, beaucoup pensaient que Ferrari s’était tiré plusieurs fois dans le pied dans ce qui aurait pu être une occasion pour eux de se battre à nouveau pour les championnats des pilotes et constructeurs.

Mais Vettel pense que le fonctionnement de Ferrari présente de nombreux avantages et que sa culture est «mal comprise».

“La force de cette équipe est sa passion pour Ferrari”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Je pense que c’est ce qui pousse les gens à entrer et à sortir tous les jours. Je pense que c’est vraiment la légende et le mythe de cette marque. Et pour faire partie de cette histoire.

“C’est très italien à l’intérieur, avec des règles et des traditions très italiennes, ce qui est génial, qu’elles soient conservées. Mais c’est aussi très moderne.

«Je pense que parfois aussi cela est mal compris, parce que vous regardez l’Italie pour dire qu’ils sont très traditionnels avec beaucoup de choses et« la maman »et tout ça, peu importe.

“Mais, vous savez, les gens sont encore très, très avant-gardistes et je pense que nous avons beaucoup de jeunes grands talents dans l’équipe, des gens formidables avec de bonnes idées, des idées créatives, et c’est pourquoi d’une certaine manière, c’est une honte que nous n’ayons pas ‘t, vous savez – en termes de résultats – n’ont pas encore eu cette percée.

“C’est pourquoi l’accent est également mis pour continuer à travailler, faire notre truc, car je crois qu’un jour nous serons là.”

Et à un moment où l’avenir de Vettel chez Ferrari est incertain, il dit que la «mission» reste la même: apporter le Championnat du monde à Ferrari.

«La mission est toujours la même, car nous ne sommes pas au sommet», a-t-il expliqué.

«De toute évidence, Mercedes nous a battus ces dernières années, donc la mission est toujours en cours.

«Évidemment, nous avons eu beaucoup de courses et nous avons fait beaucoup d’expériences. Je pense qu’il y a eu de grands moments et il y a eu des moments qui n’étaient pas si grands, mais comme je l’ai dit, la mission est toujours là et l’objectif est toujours là pour réaliser la mission, gagner avec Ferrari. »

