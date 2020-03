La décision d’Aus GP n’aurait pas pu être prise plus «rapidement»

Date publiée: 14 mars 2020

Le promoteur du Grand Prix d’Australie affirme que la décision d’annuler l’épreuve quelques heures avant le FP1 n’aurait pas pu être prise plus “rapidement”.

La course a été mise en doute lorsqu’un employé de McLaren a été testé positif pour le coronavirus avec l’équipe se retirant par la suite du Grand Prix d’Australie.

Bien qu’il y ait toujours eu l’intention de courir sans eux, Mercedes s’est ensuite retirée tandis que Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen et Max Verstappen ont tous décollé de Melbourne avant l’annulation officielle.

Mais les fans ont été les plus ennuyés qui ont fait la queue pour entrer dans Albert Park, pour être ensuite informés que la course était finie.

Le président du Grand Prix d’Australie, Paul Little, a déclaré que les organisateurs étaient “terriblement déçus que l’événement ne puisse pas se dérouler” et s’est excusé auprès des fans, mais a estimé que la décision avait été prise le plus rapidement possible.

«Du point de vue du Grand Prix d’Australie, je veux juste dire désolé à nos fans. La santé, la sécurité et le bien-être des équipes et des personnes, et de la communauté en général, doivent avoir la priorité et cela le sera, a-t-il déclaré à ..net.

«Nous sommes très conscients de notre responsabilité envers les fans, nous savions qu’ils essayaient de franchir la porte.

«Nous suivions toujours les conseils des médecins-conseils et c’était jusqu’à environ neuf heures. Nous avons compris que cette préoccupation était là, mais nous avions vraiment besoin de parler à nouveau de la Formule 1, de la FIA dans la matinée.

«Nous avons eu des discussions jusqu’à environ 2 h 30 du matin. Nous avons relancé ces discussions tôt le matin et la conclusion finale a été atteinte lorsque le communiqué de presse a été publié et nos fans aux portes ont été informés en conséquence. Je ne pense donc pas qu’il aurait été possible de le faire plus rapidement. “

Little a dit qu’en fin de compte, c’était la décision du médecin-chef de ne pas faire de course.

“Le test McLaren qui revient comme un test positif était évidemment quelque chose qui devait être traité médicalement”, a-t-il déclaré.

«Le personnel médical s’est réuni du jour au lendemain à ce sujet: avec qui cette personne a été en contact, évidemment, l’impact sur l’équipe McLaren allait être très important là aussi, et il y avait d’autres événements médicalement évolutifs à travers le monde.

«Je pense que cela a amené le médecin-conseil à changer son point de vue sur la possibilité d’organiser un événement aujourd’hui par rapport à l’impossibilité d’organiser un événement aujourd’hui. Donc, c’était assez clair et tout au long de cela, nous n’avons pas remis en question l’apport de cette source critique pour nous. »

