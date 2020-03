La décision d’utiliser des pneus 2019 signifie plus de dégradation et des pressions plus élevées

Les équipes de Formule 1 acceptent que leur décision d’utiliser les pneus de l’année dernière au lieu du nouveau caoutchouc développé pour 2020 apportera certaines limites, selon Pirelli.

Le fournisseur officiel de pneus du sport dit qu’il devra augmenter la pression des pneus pour garantir que le caoutchouc de l’année dernière fonctionne avec les voitures 2020 les plus rapides et que la dégradation des pneus sera probablement plus élevée.

Les équipes ont choisi de ne pas utiliser le nouveau caoutchouc de Pirelli pour la saison 2020 F1 après avoir testé les pneus à la fin de l’année dernière. Le responsable de la Formule 1 et des courses automobiles de Pirelli, Mario Isola, a déclaré comprendre les compromis que cette décision impliquerait.

“Les pneus 2020 ont été conçus pour avoir moins de surchauffe ou moins de dégradation compte tenu de l’augmentation des performances des voitures”, a-t-il expliqué.

«Les équipes sont conscientes du fait que le choix de 2019 [tyres] pour une autre année signifie que nous sommes obligés d’augmenter la pression et donc ils vont trouver plus de surchauffe en 2020 par rapport à 2019 et aussi plus de dégradation. Ils le savent, ils l’ont accepté. C’est mon attente. “

Pirelli a une certaine marge de manœuvre pour limiter l’augmentation de la pression des pneus et gérer la dégradation, a déclaré Isola.

«Évidemment, nous pouvons également contourner la sélection des composés. Si nous voulons, dans certains cas, réduire la surchauffe, nous pouvons, par exemple, proposer une sélection plus difficile.

«Mais étant donné que si je repense à l’année dernière, nous avons eu de nombreuses courses où la sélection était la bonne – cela signifie que les trois composés ont été utilisés et que nous avions des stratégies différentes – je ne prévois pas que nous allons pour changer beaucoup de races. La plupart d’entre eux seront donc avec la même sélection de composés ou très similaires. »

