La dernière fois que la course d’ouverture de la F1 a été reportée · .

Aujourd’hui, Albert Park aurait dû ravir l’écho des fans et des voitures de Formule 1.

Il faut connaître le nom du premier vainqueur de F1 en 2020: Verstappen? Peut être. Hamilton? Probablement. Latifi? Des choses plus étranges se sont produites. Et, en effet, se produisent…

Le Coronavirus a mis à l’ouverture de la saison et plus encore. Les quatre premières courses du calendrier F1 2020 ont été effacées. D’autres suivront probablement, à commencer par le Grand Prix des Pays-Bas en mai.

L’ampleur des dommages causés par le virus est bien sûr beaucoup plus grande et beaucoup plus grave que la perte de quelques races. Mais il s’agit d’un site Web de sport automobile, et nous pouvons mesurer son impact dans l’effet sans précédent qu’il a eu sur la Formule 1 et le reste du monde du sport automobile.

Dans le passé, comme aujourd’hui, il a fallu de grands événements mondiaux, tels que des catastrophes naturelles, pour forcer le report des courses. Ce fut le cas la dernière fois que la manche d’ouverture de la saison du championnat a été retardée, il y a 25 ans.

Coulthard a décroché la pole pour le Grand Prix du Pacifique reporté. Le Grand Prix d’Argentine devait être la course d’ouverture de la saison de 1995. La course relancée, qui avait déjà eu lieu à 16 reprises entre 1953 et 1981, devait à l’origine figurer dans les dernières étapes de la Saison 1994. Cependant, les rénovations de l’Autodromo Juan y Oscar Galvez ont pris du retard, il a donc été remplacé par un tour à Jerez en Espagne.

Cependant, au début de 1995, des doutes subsistaient quant au fait que le circuit de Buenos Aires serait prêt à temps pour commencer le championnat le 12 mars. L’événement a remporté un sursis après une catastrophe au Japon.

Le 17 janvier, un tremblement de terre a frappé la préfecture de Hyogo au Japon, près de la ville de Kobe. Plus de 6 000 personnes ont été tuées et des dégâts considérables ont été causés aux bâtiments et aux infrastructures.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Le circuit international de Tanaka, à environ 100 kilomètres à l’ouest de Koba, a également été endommagé. En quelques semaines, il a été décidé que sa course prévue le 16 avril ne pouvait pas se dérouler et le Grand Prix du Pacifique a été reporté au 22 octobre, consécutif au Grand Prix du Japon à Suzuka la semaine suivante.

Melbourne a remplacé Bahreïn à l’ouverture de la saison 2011, ce qui a laissé un écart de cinq semaines dans le calendrier entre la deuxième manche du championnat, à Interlagos au Brésil, et le Grand Prix de Saint-Marin à Imola en Italie. Cela a permis au championnat de donner au promoteur argentin un mois supplémentaire pour terminer la construction de la piste. L’accord a été conclu, la course d’ouverture de la F1 a été reportée au 9 avril et la manche du Brésil est devenue la nouvelle ouverture de saison.

Par pure chance, le retard du Grand Prix du Pacifique a fini par décider du championnat du monde des pilotes. Michael Schumacher a remporté la course pour Benetton devant les deux pilotes Williams, scellant son deuxième titre mondial avec deux courses à disputer. Damon Hill a remporté l’autre course différée en Argentine.

Le début du championnat du monde a été retardé plus récemment, 2011, mais à cette occasion, la course a été annulée, mais seulement après de nombreuses querelles.

La première course programmée du championnat 2011 à Bahreïn a été annulée 18 jours avant le début des essais sur la piste. Cette annonce est intervenue quatre jours après que la police bahreïnienne a dispersé de force un groupe de manifestants dans la capitale du pays, faisant plusieurs morts et aggravant la crise politique dans le pays.

Le championnat 2011 s’est donc ouvert à Melbourne à la place – où il aurait dû courir aujourd’hui. La course de Bahreïn a été théoriquement reportée, mais les efforts pour trouver une date de remplacement appropriée plus tard dans la saison ont échoué, et la F1 n’est revenue que l’année suivante.

L’Australie et le Bahreïn sont deux des quatre courses confrontées – au mieux – à des retards dans leurs courses de 2020. Le Vietnam et la Chine étant dans la même situation, et les Pays-Bas et l’Espagne étant susceptibles de les rejoindre, il est pratiquement certain que tous ne seront pas réintégrés.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Histoire de la F1Parcourir tous les articles d’histoire

Partagez cet article . avec votre réseau: