La dernière fois qu’une piste a organisé deux courses de Formule 1 la même année · .

Comment commencera la saison de F1 2020? Et une fois que cela commencera, comment les organisateurs s’assureront-ils qu’ils organisent suffisamment de courses?

Une solution qui a été proposée, comme indiqué la semaine dernière, consiste à se présenter plusieurs fois sur certains sites.

En ce qui concerne le championnat du monde, ce serait sans précédent. Aucune piste n’a jamais organisé deux courses payantes de points la même année.

La chose la plus proche était la seule manche du championnat qui devait se dérouler sur le parcours AVUS de Berlin en 1959. Elle s’est déroulée sur deux manches, mais a payé des points pour une manche. À l’inverse, en 2014, Abu Dhabi a organisé une course standard mais a payé des points pour deux, une expérience désastreusement impopulaire qui a été rapidement abandonnée.

Cependant, à l’époque des courses hors championnat, il était courant que les voitures de F1 courent sur les mêmes circuits plus d’une fois par an. Cela était particulièrement vrai en Grande-Bretagne, grâce à son approvisionnement rapide en équipes locales, bien que les principaux concurrents étrangers tels que Ferrari et Ligier aient souvent été persuadés de faire le voyage.

Rosberg a gagné à Brands Hatch en 1983… Silverstone, qui est considérée comme l’une des pistes pouvant accueillir plusieurs courses cette année, a régulièrement accueilli le Grand Prix de Grande-Bretagne et le BRDC International Trophy dans les années 70. Brands Hatch, qui partageait à l’époque les tâches d’accueillir le championnat du monde de Grande-Bretagne, a également organisé sa course sans points Race of Champions, entre autres.

Les courses hors championnat ont décliné à la fin des années 70 à mesure que le calendrier du championnat s’est étendu et que les équipes ont consacré plus de temps aux tests de pneus. Aucun n’a eu lieu en 1982 et l’année suivante a vu le dernier événement sans pointage de la F1, la Race of Champions, organisé par le British Racing and Sports Car Club et organisé à Brands Hatch.

Bernie Ecclestone, chef de l’équipe Brabham et chef de l’Association des constructeurs de Formule 1, a donné sa bénédiction pour que la course se poursuive et a envoyé une des voitures de son équipe pour la course le 10 avril. Mais avec des pilotes de course réguliers occupés – Nelson Piquet testait les pneus et Riccardo Patrese en service de voiture de sport – l’ancien pilote Hector Rebaque a été rappelé pour piloter un BT52.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

D’autres équipes de haut niveau ont également rassemblé des inscriptions pour une seule voiture. Cependant, la présence du champion en titre Keke Rosberg dans sa Williams et du champion de 1980 Alan Jones dans une Arrows a assuré que le titre «Race of Champions» était au moins exact. Le peloton de 13 voitures était mince, mais présentait les favoris à domicile John Watson (McLaren) et Nigel Mansell (Lotus).

La course s’est déroulée sur 40 tours, un peu plus de la moitié de la distance du grand prix, mais près de la moitié des partants n’ont pas réussi à terminer. Parmi les départs à la retraite, il y avait toutes les voitures turbo. Cela a laissé Danny Sullivan pour chasser le champion en titre à la maison, la paire séparée par une demi-seconde à la ligne. Sullivan, qui remporterait l’Indianapolis 500 deux ans plus tard et le titre CART IndyCar trois ans plus tard, a pris une deuxième place qui a dépassé tout ce qu’il a réussi dans sa seule saison de course de grand prix avec l’équipe de Ken Tyrrell cette année-là.

La troisième place de Jones en fait deux champions sur deux sur le podium. C’était sa deuxième et dernière apparition dans l’Arrows A6, une voiture dont Marc Surer a déclaré la semaine dernière que . était le favori de sa carrière.

Jones et quatre autres pilotes – Brian Henton, Jean-Louis Schlesser, Chico Serra et Rebaque – n’ont pas rejoint les autres pour le Grand Prix d’Europe payant des points sur la même piste cinq mois plus tard. Cette deuxième manche de championnat en Grande-Bretagne cette année-là (Silverstone a organisé le Grand Prix de Grande-Bretagne) devait remplacer une course annulée à New York.

Avec les huit pilotes qui avaient disputé la course des champions, 21 autres se sont présentés, ce qui signifie que trois ne feraient pas la coupe pour le peloton de 26 hommes. L’un d’eux était le pilote Williams Jacques Laffite, ce qui aurait dû être une surprise, même s’il n’avait pas réussi à se qualifier à Monza deux semaines plus tôt.

En toute honnêteté pour Laffite, Williams s’était trop étendu en entrant dans une troisième voiture pour que le pilote d’essai Jonathan Palmer fasse ses débuts, puis il a été rattrapé lorsque Rosberg s’est écrasé à l’entraînement. Alors qu’ils mélangeaient des pièces de rechange entre leurs voitures, Palmer a fait la coupe à la 25e place, mais Laffite a regardé depuis la touche pour la deuxième semaine consécutive.

… Et PiquetElio de Angelis a fait la joie de Lotus en marquant sa première pole position depuis la mort du fondateur Colin Chapman en décembre dernier; en fait, c’était leur premier depuis près de cinq ans. C’était également une bonne nouvelle pour la marque de tabac John Player, sponsor de Lotus et de la course. De Angles a toutefois été absent de l’événement principal tôt avec des problèmes de moteur Renault.

Alain Prost, Piquet et Arnoux sont arrivés à Brands Hatch séparés par seulement cinq points au sommet du classement du championnat. Piquet a augmenté la pression sur Prost avant le décideur de Kyalami en répétant sa victoire de Monza, bien qu’Arnoux ait filé sur Surtees et n’a pas réussi à marquer. Prost a limité les dégâts avec une seconde.

Mansell a donné plus de plaisir au sponsor de Lotus avec la troisième place. Il s’agissait de sa première visite à la tribune devant son public, et deux ans plus tard, sur le même circuit, il a remporté sa première des nombreuses victoires sur le sol britannique.

Depuis que les courses hors championnat ont disparu de la scène F1 il y a 37 ans, de nombreux pays ont organisé plusieurs manches de championnat en une seule année, y compris la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et le Japon. Mais aucune piste n’a accueilli de F1 pour courir deux fois en une seule année.

Le fait qu’ils aient pu le faire était le résultat de la popularité du sport à l’époque, ce qui signifiait que les promoteurs de courses pouvaient miser sur la présence de fans dans les tribunes plus d’une fois par an. En revanche, cette année est très susceptible d’être que même si nous organisons plusieurs courses sur le même site, les courses devront presque certainement se dérouler devant des stands vides.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Résultat: 1983 Race of Champions, Brands Hatch

PositionNuméroPiloteCarLapsHeure / écart / raison11Keke RosbergWilliams-Ford Cosworth4053’15.25324Danny SullivanTyrrell-Ford Cosworth40 + 0.490330Alan JonesArrows-Ford Cosworth40 + 28.64434Brian HentonTheodore-Ford Cosworth40 + 40.52526Raul BoeselLore740Relux -Ford Cosworth39 + 1 tourDNF29Chico SerraArrows-Ford Cosworth31Boîte de vitessesDNF28Rene ArnouxFerrari24TyresDNF5Hector RebaqueBrabham-BMW15HandlingDNF2John WatsonMcLaren-Ford Cosworth9VibrationsDNF12Nigel MansellLotus-Renault7SandfansFile

Résultat: Grand Prix d’Europe 1983, Brands Hatch

PositionNuméroDriverCarLapsHeure / écart / raison15Nelson PiquetBrabham-BMW761: 36’45.865215Alain ProstRenault76 + 6.571312Nigel MansellLotus-Renault76 + 30.315422Andrea de CesarisToleman-Hart76 + 44.915636Bruno Giacomel869Bel876 ArnouxFerrari75 + 1 lap1016Eddie CheeverRenault75 + 1 lap1130Thierry BoutsenArrows-Ford Cosworth75 + 1 lap1233Roberto GuerreroTheodore-Ford Cosworth75 + 1 lap1342Jonathan PalmerWilliams-Ford Cosworth74 + 2 laps1440Stefan JohanssonSpirit-Honda74 + 2 laps1526Raul BoeselLigier-Ford Cosworth73 + 3 laps27Patrick TambayFerrari67Accident3Michele AlboretoTyrrell-Ford Cosworth64Engine32Piercarlo GhinzaniOsella-Alfa Romeo63Throttle29Marc SurerArrows-Ford Cosworth50Moteur1Keke RosbergWilliams-Ford Cosworth43Moteur23Mauro BaldiAlfa Romeo39Embrayage7John WatsonMcLaren-TAG36Accident4Danny SullivanTyrrell-Ford Cosworth27Oil fuite8Niki LaudaLagMel11MAG -Pierre JarierLigier-Ford Cosworth0Embrayage

N’ont pas été qualifiés: Kenny Acheson (RAM-Ford Cosworth), Corrado Fabi (Osella-Alfa Romeo), Jacques Laffite (Williams-Ford Cosworth)

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Photos: Grand Prix d’Europe 1983, Brands Hatch

Keke Rosberg, Williams, Brands Hatch, 1983 Alain Prost, Renault, Brands Hatch, 1983 Piercarlo Ghinzani, Corrado Fabi, Osella, Brands Hatch, 1983 Niki Lauda, ​​Renault, Brands Hatch, 1983 Jack Brabham, Jackie Stewart, Brands Hatch, 1983 Patrick Tambay, Ferrari, Brands Hatch, 1983 Stefan Johansson, Spirit, Brands Hatch, 1983 René Arnoux, Ferrari, Brands Hatch, 1983 Début, Brands Hatch, 1983 Riccardo Patrese, Brabham, Brands Hatch, 1983 Niki Lauda, ​​McLaren, Brands Hatch, 1983 Riccardo Patrese, Brabham, Brands Hatch, 1983 René Arnoux, Eddie Cheever, Brands Hatch, 1983 Piercarlo Ghinzani, Osella, Brands Hatch, 1983 Stefan Johansson, Spirit, Brands Hatch, 1983 Eddie Cheever, Renault, Brands Hatch, 1983 René Arnoux, Ferrari, Brands Hatch, 1983 Alain Prost, Renault, Brands Hatch, 1983 Patrick Tambay, Ferrari, Brands Hatch, 1983 René Arnoux, Ferrari, Brands Hatch, 1983 Elio de Angelis, Lotus, Brands Hatch, 1983 Patrick Tambay, Ferrari, Brands Hatch, 1983 Keke Rosberg, Williams, Brands Hatch, 1983 John Watson, McLaren, Brands Hatch, 1983 René Arnoux, Eddie Cheever, Brands Hatch, 1983 Stefan Johansson, Spirit, Brands Hatch, 1983 Riccardo Patrese, Brabham, Brands Hatch, 1983 Alain Prost, Nelson Piquet, Brands Hatch, 1983 Nelson Piquet, Brands Hatch, 1983 Nelson Piquet, Alain Prost, Nigel Mansell, Brands Hatch, 1983F1 historiqueParcourir tous les articles d’histoire

Partagez cet article . avec votre réseau: