La devise «Never Give Up» mène le combat à COVID-19

Date publiée: 12 avril 2020

L’histoire de la travailleuse du NHS Petula Rees qui a adopté la devise «Never Give Up» de Lewis Hamilton pour lutter contre le coronavirus est devenue virale.

Peutla, une pratiquante senior du département des opérations chez Ysbyty Gwynedd, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle décrit comment elle a adopté la devise «Never Give Up» et l’a utilisée comme un moyen de garder elle-même, ses patients et ses collègues positifs pendant la lutte contre le virus.

Comme il est difficile pour les patients de l’entendre à cause des masques et des équipements de protection qu’elle doit porter, elle a décidé d’écrire «Never Give Up» avec un cœur sur ses masques.

Je suis tellement impressionnée par vous, vous êtes les vrais héros. Merci à tous, vous tous, travailleurs de première ligne, le @NHSuk, vous m’inspirez tous à faire plus pour aider les gens. N’abandonnons jamais les soins et l’aide à ceux qui en ont le plus besoin – mes pensées et mes prières vous accompagnent. pic.twitter.com/Na16uzDVL5

– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 9 avril 2020

La vidéo a ensuite été partagée par le champion du monde à six reprises Lewis Hamilton alors qu’il rendait hommage à Petula et à tous les travailleurs du NHS – depuis lors, sa vie n’a plus été la même.

«J’ai gagné un volant de voiture de course de Formule 1 dans une compétition organisée par le Paddock Club et ils m’ont parlé de mon travail et publié la vidéo en ligne», a-t-elle déclaré à North Wales Live.

“Il est devenu viral depuis sa publication jeudi et a été partagé des milliers de fois.

«Je travaillais les nuits de vendredi et je suis rentré à la maison le samedi matin et mon téléphone était plein de messages.

“J’ai beaucoup plus d’abonnés sur Twitter et de nombreuses demandes d’amis sur Facebook.

«Certains des messages proviennent de collègues professionnels de la santé qui m’ont dit qu’ils avaient écrit« Never Give Up »sur leurs masques.

«Ce n’est pas ce que je voulais faire, mais j’ai fait la vidéo pour partager ce que nous faisons dans le NHS.

“Mais cela a également eu un effet positif. Cela nous a tous réunis et nous travaillons comme une seule équipe pour nous sortir de cette situation.

“Je suis fier de travailler chez Ysbyty Gwynedd.”

Petula est une grande fan de Hamilton, mais l’a-t-elle rencontré?

«Je me suis approchée à environ 20 pieds de lui et j’ai pris sa photo, mais c’est tout», a-t-elle déclaré.

