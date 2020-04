La F1 a averti que la crise est son “dernier réveil” pour réduire les coûts · .

La Formule 1 doit réduire considérablement son plafond budgétaire pour aider les équipes à survivre à la crise financière, a déclaré le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, Seidl a déclaré: «La crise dans laquelle nous nous trouvons est le dernier réveil qu’un sport qui était malsain auparavant et non durable a maintenant atteint un point où nous avons besoin de grands changements, de changements drastiques également. “

Les équipes sont en pourparlers avec la FIA au sujet d’une réduction potentielle de la limite de 175 millions de dollars, qui devrait entrer en vigueur l’année prochaine. Cependant, Seidl a reconnu que certaines équipes avaient des «intérêts différents» dans leurs négociations avec Jean Todt, le président de l’organe directeur du sport.

Seidl a averti que les conséquences financières du retard du début de la saison 2020 de F1 pourraient être très graves pour certaines équipes.

“Il y a un grand risque que nous puissions perdre des équipes pendant cette crise”, a-t-il déclaré. «Jusqu’à présent, nous ne savons pas quel sera le revenu cette année, nous ne savons pas quand nous reprendrons la course. Bien sûr, nous espérons tous pouvoir encore faire autant de courses que possible. »

Seidl a déclaré que McLaren “apprécie ici le leadership de Jean Todt” dans les négociations sur le plafond budgétaire.

La saison de F1 ne commencera pas avant juin au plus tôt “Il est important de prendre maintenant de grandes décisions, de faire un autre grand pas en termes de niveau du plafond budgétaire du futur.”

Baisser encore le plafond budgétaire “ne nous aide pas pour cette année”, a admis Seidl, “pour cette année, nous avons besoin d’autres mesures à court terme comme discutées avant comme geler les voitures, et cetera, afin de réduire les coûts.

“Mais au moins, cela donne une perspective à tous ceux qui participent à la Formule 1 que le sport sera en réalité beaucoup plus sain et plus durable à l’avenir, ce qui, espérons-le, permettra à toutes les équipes de survivre à cette crise.”

Ferrari a proposé d’introduire un plafond à deux niveaux, avec une limite de dépenses plus élevée pour les équipes de fabricants. Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par le fait que les grandes équipes de F1 pourraient résister à une réduction du plafond budgétaire, Seidl a déclaré: «Je pense que c’est normal ce qui se passe en ce moment. Jean Todt a aussi beaucoup de discussions individuelles avec les différentes équipes, je pense aussi compréhensible car elles ont des intérêts différents dans cette discussion.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Les équipes ont déjà accepté de retarder les nouvelles voitures 2021 «Mais en même temps, je vois clairement un engagement de tous, comprenant que nous sommes dans une grande crise et que nous devons prendre de grandes décisions afin de nous assurer de protéger les équipes et protéger la Formule 1.

«J’espère donc que nous ferons un grand pas maintenant vers le plafond budgétaire dans les prochains jours et que nous prendrons des décisions audacieuses parce que ce sera dans le meilleur intérêt, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde dans la voie des stands.»

La F1 a déjà accepté de reporter à 2022 les nouveaux règlements techniques, initialement prévus pour l’année prochaine. Seidl a déclaré qu’il était convaincu que cela ne créerait pas une opportunité pour les nouvelles règles d’être «édulcorées».

“Ce n’est pas un secret que McLaren nous poussait beaucoup pour mettre en place ces nouveaux règlements pour ’21”, a-t-il déclaré. «En même temps, nous devons faire face à la réalité de cette crise maintenant.

«Nous soutenions pleinement le report d’une nouvelle année de ce nouveau règlement, car ce sont des réalités en ce moment. Nous ne savons pas quelle sera la situation financière cette année. Jusqu’à présent, nous ne savons toujours pas quand et s’il y a une course cette année. Il était donc absolument logique de prendre cette décision car cela donne à chacun la possibilité, en fonction de la situation financière, de se présenter, pire cas, avec la même voiture, comme nous l’avions préparée à Melbourne.

«En ce qui concerne certaines décisions édulcorées par le retard, je ne vois pas ce risque parce que la FIA et la Formule 1 étaient assez claires qu’elles vont avoir ces nouvelles réglementations en place pour 22 et parce que nous sommes tous d’accord pour dire que nous sommes toujours convaincu que ce sont les meilleures réglementations.

“Ils encouragent une meilleure course, les voitures deviennent un peu moins complexes, donc celles-ci ont du sens du point de vue financier afin d’être, disons, également en ligne avec un plafond à petit budget. C’est ce que nous prévoyons. “

. comprend que les discussions entre les chefs d’équipe se poursuivront lors d’une conférence téléphonique demain.

Cet article sera mis à jour.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: