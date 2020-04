La F1 a besoin d’une reprise progressive pour éviter un «effondrement»

Date publiée: 12 avril 2020

Finalement, tout le monde devra retourner au travail, mais le directeur général de la F1, Ross Brawn, se garde d’éviter un «effondrement» de la série.

La Formule 1 entre actuellement dans une période d’arrêt prolongée de cinq semaines avec les neuf premières courses de 2020 annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

De nombreux plans sont suggérés pour la façon dont la série peut redevenir opérationnelle, bien que Brawn ait clairement indiqué que le faire correctement est essentiel pour éviter un «effondrement» total.

“Les gens vont devoir se remettre au travail à un moment donné”, a déclaré Insideracing.com, selon lui, à The Race.

“[It’s not] 100% clair quand on fait ça, si on attend qu’il soit 100% clair que le vaccin a été inventé et que tout le monde a été vacciné? Quel moment dans le futur est-ce?

«Il y aura donc un certain degré de jugement impliqué lorsqu’il sera juste et correct pour les gens de retourner au travail et pour les gens de s’engager dans les choses qu’ils ont faites auparavant, peut-être avec beaucoup plus de précautions qu’auparavant.

«Mais cette maladie a un impact social et économique massif et il faut également en tenir compte pour décider du meilleur moment pour revenir.

«Nous devons juste trouver l’équilibre qui permet à une certaine forme de normalité de revenir.

«Le sport est un facteur important pour le bien-être des gens, il les divertit, les engage et il y a aussi des émotions positives à propos du sport.

«Nous employons des milliers de personnes. Si le sport s’effondre, il y a des milliers et des milliers de personnes sans emploi, nous devons donc trouver un moyen de le surmonter.

“Ce ne sera pas numérique dans le sens où un jour ça ira, ce sera une transition que nous devrons gérer aussi soigneusement que possible pour minimiser le risque.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.