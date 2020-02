«La F1 conservera les constructeurs, dont Mercedes»

Date publiée: 7 février 2020

Ross Brawn, patron sportif de F1, déclare qu’il n’y a “aucun signe” que Mercedes ait l’intention de quitter la Formule 1, en fait, il estime que le sport ne perdra aucun constructeur en 2021.

Mercedes, ainsi que ses équipes rivales, doivent encore signer un nouvel accord Concorde ou s’engager dans la Formule 1 à long terme.

Cela a conduit à la spéculation que le fabricant allemand pourrait abandonner le sport à la fin de cette saison, en sautant du navire avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Mercedes a nié cela avec Toto Wolff, affirmant que l’équipe Brackley sera “définitivement” présente en 2021.

Brawn l’a soutenu.

“Je ne vois aucun signe que nous ne [lose Mercedes]», A-t-il déclaré à Motorsport.com.

«À bien des égards, si vous passez au niveau du conseil, ils aiment ce qui se passe parce qu’ils ont la certitude.

“Chaque fois que Toto [Wolff] va à la planche Mercedes chaque hiver, il demande un budget plus important car il en a besoin pour gagner. Alors, que disent-ils? Non, nous ne voulons plus vous donner parce que nous ne voulons plus gagner?

«Maintenant, ils vont savoir ce qu’ils vont dépenser. Ainsi, le message qui a été transmis par les Ole Kallenius de ce monde est qu’ils veulent un contrôle des coûts, et ils veulent avoir la certitude de ce qu’ils doivent dépenser en F1. »

2021 ne verra pas seulement un changement dans les réglementations aérodynamiques mais aussi l’introduction d’un plafond budgétaire de 175 millions de dollars.

Brawn pense que cela fait même appel à Mercedes, qui a dépensé plus de 450 millions de dollars la saison dernière.

“Nous voulons que les équipes de F1 réussissent d’une manière beaucoup plus durable que maintenant”, a-t-il déclaré.

“Ils pensent que ça va [right now], mais lorsque vous atteignez la limite, vous obtenez un petit tremblement de terre ici et soudain, il s’arrête. Et c’est ce que nous ne voulons pas.

“Nous voulons que Mercedes pense que c’est un si bon rapport qualité-prix, il n’y a aucun moyen qu’ils s’arrêtent jamais, pourquoi le feraient-ils?

«Le montant qu’ils dépensent, ils obtiennent beaucoup plus de retours que de dépenses. Et si c’était un petit tremblement dans leur environnement économique, ça va, car ils peuvent y faire face et ça n’a pas d’importance.

“Et c’est pourquoi nous pensons qu’il y a un besoin de changement.”

