La F1 dévoile ses plans 2020 révisés avec début juillet

Date publiée: 27 avril 2020

La Formule 1 a officiellement annoncé son intention d’accueillir une saison de course 15-18, à commencer par le Grand Prix d’Autriche en juillet.

Le calendrier original des 22 courses, record, a été laissé en ruine par la crise sanitaire mondiale, mais la Formule 1 est de plus en plus convaincue que la saison pourra enfin débuter en juillet en Autriche.

Les courses devraient initialement avoir lieu à huis clos dans l’espoir que les fans puissent revenir dans les tribunes plus tard dans l’année.

“Même si ce matin, il a été annoncé que le Grand Prix de France, qui se déroulera fin juin, ne se déroulera pas, nous sommes désormais de plus en plus confiants dans la progression de nos plans pour commencer notre saison cet été”, a déclaré Chase Carey, PDG de F1. dit dans un communiqué.

«Nous visons un début de course en Europe en juillet, août et début septembre, la première course se déroulant en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet.

«Septembre, octobre et novembre nous verraient courir en Eurasie, en Asie et dans les Amériques, terminant la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abu Dhabi, après avoir terminé entre 15 et 18 courses.

«Nous publierons notre calendrier finalisé dès que possible.

«Nous nous attendons à ce que les premières courses soient sans fans, mais nous espérons que les fans feront partie de nos événements à mesure que nous avancerons dans le calendrier.

«Nous devons encore résoudre de nombreux problèmes, comme les procédures pour que les équipes et nos autres partenaires entrent et opèrent dans chaque pays.

«La santé et la sécurité de toutes les personnes concernées continueront d’être une priorité et nous n’irons de l’avant que si nous sommes convaincus que nous avons des procédures fiables pour faire face aux risques et aux problèmes potentiels.

«La FIA, les équipes, les promoteurs et d’autres partenaires clés ont travaillé avec nous tout au long de ces étapes et nous tenons à les remercier pour tout leur soutien et leurs efforts pendant cette période incroyablement difficile.

«Nous voulons également reconnaître le fait que les équipes nous soutiennent en même temps qu’elles concentrent des efforts énormes et héroïques pour construire des ventilateurs pour aider les personnes infectées par COVID-19.

«Alors que nous avançons dans nos plans pour 2020, nous avons également travaillé dur avec la FIA et les équipes pour renforcer l’avenir à long terme de la Formule 1 grâce à un éventail de nouvelles réglementations techniques, sportives et financières qui amélioreront la compétition. et agir sur la bonne voie et en faire une entreprise plus saine pour toutes les parties concernées, en particulier alors que nous abordons les problèmes créés par la pandémie de COVID-19.

«Tous nos plans sont évidemment susceptibles de changer car nous avons encore de nombreux problèmes à résoudre et nous sommes tous soumis aux inconnues du virus.

«Nous voulons tous que le monde retourne à celui que nous connaissons et chérissons, mais nous reconnaissons que cela doit être fait de la manière la plus juste et la plus sûre.

“Nous sommes impatients de faire notre part en permettant à nos fans de partager à nouveau en toute sécurité l’excitation de la Formule 1 avec la famille, les amis et la communauté en général.”

