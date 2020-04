La F1 devra-t-elle bannir les fans des courses pour commencer la saison 2020? · .

L’une des pierres angulaires très financières qui a si bien servi la Formule 1 pendant plus de 40 ans pourrait finalement prouver l’un des facteurs qui entravent le retour du sport à la normalité (relative) après la pandémie.

Un autre facteur est sa dépendance à l’égard des circuits de voirie. Alors que la Formule 1 se développait à l’échelle mondiale, les circuits dans les rues semblaient être une bonne idée: non seulement ils ont amené l’action F1 au cœur des villes – attirant ainsi de vastes subventions touristiques – mais ils ont également veillé à ce que Moto GP ne superpose pas les nouveaux événements de la F1 comme à Austin, Istanbul, Shanghai, Sepang et autres. Mais les deux-roues ne peuvent pas courir en toute sécurité dans les rues de Bakou ou de Singapour.

Lorsque le titulaire des droits commerciaux F1 Liberty a acheté la F1, ils ont immédiatement saisi les avantages des «villes de destination», le premier événement organisé par la société étant la course de rue de Hanoi, maintenant reportée. De même, d’énormes efforts ont été déployés (jusqu’à présent sans succès) pour organiser un grand prix dans la banlieue de Miami.

Mais il y a toujours un revers: cette tactique de pourchasser les lieux de la rue ne semble pas trop intelligente maintenant. Les circuits de rue nécessitent des délais longs et coûteux à construire, ce qui rend plus difficile le report des événements reportés.

Monaco et Bakou ont donné un préavis alors que ce dernier avait dix semaines en main. Le Canada semble au point mort, avec une décision d’interdiction prévue dans une semaine. Melbourne a annulé son grand prix à la veille de l’événement et ne devrait pas revenir cette année en raison des coûts et de la perturbation de la (re) construction du circuit d’Albert Park.

Les courses de rue sont moins susceptibles d’être reprogrammées.Cependant, le plus grand obstacle à la reprise de la F1 est son modèle commercial global, qui tourne autour des courses de tous types, avec tous ses autres flux de revenus en fonction des revenus des frais de course.

En effet, le détenteur des droits commerciaux (Liberty Media) vend les droits d’organiser une course à un promoteur, qui récupère les coûts grâce à une combinaison de revenus de billets, de concessions de nourriture et de boissons, d’hospitalité de deuxième niveau et de subventions publiques conçues pour encourager le tourisme F1. La CRH monétise davantage la course en vendant des droits sur les médias électroniques (principalement la télévision, ainsi que des revenus de streaming et de radio en direct), de la publicité «bridge and board», des droits d’accueil et de marchandisage de haut niveau, le tout dépendant entièrement de la race. L’essentiel: pas de course; aucun revenu.

Cela crée et il est impératif d’organiser autant de courses dans une saison que possible, chaque événement supplémentaire fournissant davantage de télévision, de publicité sur piste et d’hospitalité. Cependant, le modèle commercial de la F1 signifie que les promoteurs organisent uniquement des événements à condition que les billets puissent être vendus et que les subventions publiques soient versées là où les gains touristiques sont tangibles.

Ainsi, dès que les gouvernements ont commencé à interdire les rassemblements de masse en réponse à la pandémie – comme ce fut le cas avec le Grand Prix d’Australie, qui a été autorisé à continuer «derrière des portes fermées à clé» avant que le promoteur n’en décide autrement – le modèle économique de F1 s’est effondré du jour au lendemain, pour aucun promoteur ne paierait des frais d’hébergement alléchants, mais n’aurait aucun revenu. Cela déclencherait une faillite immédiate.

Montréal devrait ouvrir la saison le 14 juin. Avant Covid-19, Liberty ciblait environ 1,8 milliard de dollars de revenus bruts, répartis respectivement à environ 37,5% / 37,5% / 25% en termes de frais d’hébergement, de droits médias et d’autres revenus. Par conséquent, les frais d’hébergement contribuent 675 millions de dollars par an aux coffres de Liberty, tout comme les droits médias, la publicité et l’hospitalité représentant environ 450 millions de dollars. En bref, 675 millions de dollars de frais de course se traduisent par un revenu supplémentaire de 1,125 milliard de dollars dans les médias et les «autres» revenus.

L’arithmétique la plus élémentaire montre que les 675 millions de dollars divisés par 20 des 22 événements du calendrier original de la F1 2020 (Monaco et le Brésil sont censés être gratuits) fournissent en moyenne 37,5 millions de dollars par course en frais, avec les droits des médias et le reste contribuant 675 millions de dollars et 450 dollars respectivement. Par extension, chaque course payante génère en moyenne environ 90 millions de dollars de revenus.

(Cela signifie que les 10 équipes se partagent actuellement – de manière inéquitable – environ 66% ou 1 milliard de dollars dans des conditions «normales», le reste couvrant les dépenses de Liberty d’environ 300 millions de dollars et les bénéfices. Le chiffre crucial, cependant, est la tranche collective de l’équipe, pour sans que les revenus de la moitié de la grille pourraient être menacés.)

Avec huit courses annulées ou reportées et des courses en juin et au-delà de la pondération de leurs options, la question devient à quelle vitesse la F1 peut reprendre la course une fois que le “ feu vert ” officiel est donné par les gouvernements et que les mesures actuelles de “ distanciation sociale ” sont assouplies, comme c’est le cas. commençant en Chine. Les organisateurs de courses ont besoin de deux mois minimum, probablement 12 semaines, pour préparer leurs sites. De manière significative, la plupart de ces coûts et efforts sont consacrés aux installations des spectateurs.

Selon diverses sources, les installations de course réelles nécessitent un maximum de trois semaines étant donné que la plupart des matériels et logiciels sont déjà en place, tandis que le «circuit ring» et le kit de diffusion de F1 peuvent être installés en trois jours à plat. Cependant, il est compréhensible que les promoteurs ne soient pas prêts à engager des dépenses de préparation jusqu’à ce que l’autorisation officielle soit accordée – retardant le retour à la course jusqu’à 12 semaines après le feu vert.

Cette période pourrait couvrir jusqu’à huit événements en supposant un certain nombre de triples en-têtes, comme on peut s’y attendre une fois la crise terminée. Le temps sera essentiel car Liberty doit maximiser ses revenus afin de respecter ses différents engagements après une période vraiment désastreuse qui n’est pas de sa propre initiative.

La manche de Silverstone est généralement bondée – c’était une journée d’essai.Toutefois, une solution potentielle est à portée de main, à condition que Liberty soit prêt à passer de l’état de “ vendeur ” de course à celui de promoteur: payer efficacement les propriétaires de circuits européens pour organiser des courses à portes fermées, avec accès au paddock pour réservé aux équipes et au personnel clés de l’équipe, aux médias de bonne foi et au personnel de la télévision et aux officiels de course.

L’économie est simple: les propriétaires de circuits disposent d’installations qu’ils ne peuvent pas utiliser tant que les gouvernements interdisent les parieurs payants. Les chances d’événements rentables sont minces même après la levée des restrictions alors que les gouvernements et les consommateurs resserrent les ceintures. Il s’ensuit que Liberty n’a aucun revenu tant qu’aucune course n’est organisée. Ainsi, l’impératif est de faire autant de courses que possible pour récupérer la TV et autres revenus perdus.

De même, les fans de F1 sont désespérés pour l’action, tandis que les sponsors et les équipes sont incapables de se pavaner et n’ont donc aucun retour sur leurs investissements substantiels. Toutes les courses qui pourraient avoir lieu rempliraient les espaces de télévision vides avec une exposition bien nécessaire et attireraient probablement de nouveaux publics car la F1 aurait beaucoup moins de concurrence pour les globes oculaires que d’habitude.

De telles «courses fantômes» viseraient uniquement les téléspectateurs, avec uniquement le personnel clé autorisé sur place et les VIP, sponsors, spectateurs et fans interdits. Pas de public signifie pas de contrôle de la circulation et pas de parkings, pas de restauration ou de commodités publiques, pas de zones de marchandisage, pas de tribunes supplémentaires, pas de grands écrans, pas de vendeurs de programmes et, surtout, pas besoin de sécurité publique ou de rassemblement des foules.

En l’absence de tout ce qui précède, un circuit «blanc» prêt pour la course – un circuit avec toutes les zones de périmètre de piste prêtes pour les panneaux publicitaires – un circuit pourrait être préparé selon les spécifications complètes et prêtes à courir dans les quinze jours.

Seuls les officiels en bordure de piste et les médias autorisés seraient autorisés à l’extérieur du paddock, l’accès au sanctuaire intérieur étant réservé au personnel comme indiqué ci-dessous. Des sources de promoteurs de course ont confirmé aux . qu’environ 300 commissaires seraient nécessaires pour organiser des événements en toute sécurité, complétés par 100 membres du personnel médical.

Selon les sources de l’équipe, 45 à 50 têtes sont nécessaires pour conduire deux voitures de F1 en toute sécurité. Restreindre le paddock au personnel essentiel signifie seulement qu’il n’y a pas d’invités dans le paddock et donc pas d’hospitalité, avec un personnel squelette de marketing et de relations publiques autorisé, disons quatre au total. Les équipes doivent être nourries, soit via la restauration centrale – selon le paddock de la Formule 2 – soit dans des unités d’hébergement de circuit vacantes.

Ajoutez trois ingénieurs par équipe du côté moteur, deux monteurs et un ingénieur en pneumatiques de Pirelli plus 10 employés pour couvrir les freins, le carburant et d’autres tâches techniques, et le chiffre est toujours d’environ 800 chefs d’équipe maximum, y compris les pilotes. En soi, c’est encore un chiffre ridicule: une équipe de 80 personnes déshabillées devait conduire deux voitures pendant quelques heures chaque jour.

Le nombre de paddocks devrait être strictement limité. Les médias, les équipes de télévision et les officiels de course portent le total à 1 000. Un regroupement plus serré des événements, possible car aucune vente de billets ne signifie que les promoteurs ne sont pas affectés par la date et la distance des deux courses, ce qui signifie que les équipages – tous prétestés pour Covid-19 – peuvent voyager à travers l’Europe en minibus (huit par équipe), ce qui annule en grande partie le besoin de vols et de voitures de location, minimisant ainsi les contacts avec les étrangers et réduisant les coûts et l’exposition.

Pour récapituler, l’effectif total total (contre-vérifié) requis pour un «grand prix fantôme» sur une base de sécurité maximale / minimum est de 400 officiels de piste, 800 membres du personnel de l’équipe et 200 «autres» têtes. Cela représente au total 1 400, un chiffre avec lequel les gouvernements peuvent être à l’aise lorsque les restrictions sont assouplies, en particulier compte tenu de l’éloignement social qui est possible sur de vastes circuits avec de nombreuses zones inutilisées.

Un certain nombre de circuits offrent différentes configurations sous licence ou peuvent même être utilisés dans les deux directions avec une adaptation minimale, permettant aux événements d’être organisés des week-ends consécutifs sur des configurations différentes, réduisant les coûts, augmentant le nombre d’événements pouvant être organisés par la F1 et favorisant les courses imprévisibles du sport. aspire. À certains égards, la façon dont F1 réagit à ce défi pourrait définir une tendance pour son avenir post-coronavirus.

Comme discuté ci-dessus, ce concept ne pouvait être appliqué qu’aux circuits permanents en raison des délais et des coûts et d’autres implications de la préparation et de la course sur les sites de la rue. Les frais de transport international signifient que les courses en avion sont moins viables – elles sont généralement incluses dans les frais d’hébergement, Liberty fournissant 11 tonnes par équipe et 20 billets d’avion en classe économique, et les équipes payant le reste. Pourtant, des «courses de propagande» comme Bahreïn et Abu Dhabi peuvent jouer au ballon.

Alors, quels circuits pourraient fonctionner avec ce modèle? Pour commencer, tous les sites européens permanents – Zandvoort, Catalogne, Paul Ricard, Red Bull Ring, Silverstone, Hongrie, Spa et Monza. Peut-être Hockenheim pourrait-il être persuadé de revenir compte tenu de ce modèle sans frais? Ainsi, neuf événements de ce type, avec une ou deux «dispositions modifiées» comme ci-dessus, fournissant un support pour une série de courses entre la mi-juin et la mi-septembre: une fenêtre de 13 semaines.

Par la suite, si la situation mondiale s’améliore assez rapidement, le calendrier pourrait revenir à la normale, peut-être avec des écarts pour accueillir la Chine, Bahreïn et peut-être le Vietnam avant de se terminer en février 2021. Ainsi, la F1 pourrait potentiellement organiser un calendrier de 19 courses, avec des activités réparties le samedi (essais raccourcis et qualifications) et le dimanche (course) pour réduire les coûts et la charge de travail.

Bien sûr, ce sera toujours un programme chargé et se traduira par de nombreux détenteurs de billets déçus à la recherche de remboursements. Mais compte tenu des niveaux d’effectifs réduits requis par le concept, le personnel pourrait être renouvelé tout au long de la saison. Cependant, la F1 répond au défi auquel elle est confrontée, elle et les équipes ont le choix: survivre en s’adaptant aux changements radicaux de l’ordre mondial ou ne pas le faire et en accepter les conséquences. C’est à la fois simple et complexe.

Les “ courses fantômes ” peuvent être le seul moyen de commencer la saison.Maintenant, pour l’essentiel: les locations de circuits s’échelonnent entre 1 million et 1,5 million de dollars selon le lieu, l’infrastructure, l’emplacement et les effectifs nécessaires pour organiser l’événement, avec des coûts directs s’étalant à environ le double, ce qui signifie que Liberty aurait une facture de 2 à 3 millions de dollars par événement, donc 25 millions de dollars sur huit événements.

Oui, Liberty annule ses revenus de frais d’hébergement. Mais, en revanche, la F1 marque la télévision et certains autres revenus tels que la publicité au sol pendant les «courses fantômes». Cela pourrait déboucher sur environ 500 millions de dollars de revenus qui seraient autrement perdus, ou un retour sur investissement de 2 000%. Surtout, les équipes à court d’argent ont besoin de tout le soutien nécessaire, et si le coup de pouce venait à se concrétiser, ce concept pourrait s’avérer être leur grâce salvatrice.

De même, les propriétaires de circuits ont besoin de tout le soutien nécessaire, et ce concept serait le bienvenu car ils comptent leurs pertes déjà substantielles, en particulier s’ils perdent totalement leur Grand Prix cette année. Les sponsors, eux aussi, pourraient être incités à rester, tandis que le sport pourrait attirer de nouveaux globes oculaires en organisant des événements pendant les week-ends autrement en jachère.

On espère, bien sûr, que la vie reviendra bientôt à la normale et pas seulement pour le sport que nous aimons. Cette crise a changé l’ordre mondial, et les entreprises qui s’adaptent le mieux survivront en réfléchissant latéralement, et pourraient même en ressortir encore plus fortes. Cependant, si les effets de Covid-19 persistent, une solution pour la F1 est à portée de main pour changer sa mentalité d’entreprise.

Qui sait, le concept pourrait même être récupéré par Moto GP.

