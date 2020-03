La F1 devrait-elle continuer malgré le Coronavirus? Sept points de discussion du GP d’Australie · RaceFans

La 71e édition du championnat du monde doit commencer à Albert Park en Australie ce week-end. Mais la présence de F1 à Melbourne pourrait-elle faire plus de mal que de bien en raison de la propagation du coronavirus?

Après les tests de pré-saison les plus courts à ce jour pour les équipes, de nombreuses questions pèsent sur les performances des équipes. Et comme il s’agit de F1, les intrigues politiques ne manquent pas non plus. Voici les principaux points de discussion pour la course de ce week-end – donnez-nous votre avis à leur sujet dans les commentaires.

La F1 devrait-elle courir?

Alors que de plus en plus d’événements sportifs et de courses majeures d’autres séries ont été reportés ou annulés en raison de la menace du Coronavirus, les promoteurs du Grand Prix d’Australie l’ont clairement indiqué: l’ouverture de la saison se poursuivra comme prévu.

Cela fait suite à un commentaire significatif du directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, qui a affirmé que si une équipe était incapable de courir en raison des restrictions du Coronavirus, une «course de championnat du monde» ne pouvait pas avoir lieu. Cela laisse la porte ouverte aux courses sans points, mais l’attente actuelle est que la course se déroulera avec les 10 équipes. Il reste à voir si l’un d’entre eux a été compromis par les restrictions du coronavirus.

Les organisateurs du Grand Prix de Bahreïn ont déjà annoncé que leur course se déroulera “à huis clos”. Mais la course dans le désert attire une foule beaucoup plus petite que cette manche, qui a vu une fréquentation à six chiffres dimanche l’année dernière. F1 a publié des directives actualisées sur la manière dont elle tentera de contenir le risque de transmission du virus lors de ses événements.

La grande force de la Formule 1 est la communauté internationale sur laquelle elle s’appuie pour construire et piloter ses voitures. Mais cette nature très mondiale est sa grande faiblesse quand il s’agit d’un virus comme celui-ci, et beaucoup se demanderont inévitablement s’il est sage que le spectacle continue. pour le moment et combien de temps il peut s’attendre.

Pour l’instant, la course devrait se dérouler, mais le premier ministre de Victoria, dont Melbourne est la capitale de l’État, a indiqué que les événements sportifs pourraient être joués à huis clos en cas d’augmentation de la transmission de virus de personne à personne. Le premier cas de ce type a été signalé hier dans l’État.

FIA et Ferrari contre le reste

L’unité motrice de Ferrari a été examinée de près Au cours d’une année ordinaire, la nouvelle sismique selon laquelle sept équipes avaient critiqué avec fureur un accord privé entre l’instance dirigeante du sport et sa plus célèbre équipe serait de loin la principale histoire. La rare intrusion du «monde réel» dans la bulle du paddock F1 a changé cela, mais ne vous y trompez pas, les sept équipes sont livides face à ce qui a émergé à la fin des tests.

La FIA a annoncé que les résultats de son enquête sur la légalité du groupe motopropulseur de Ferrari resteront confidentiels. Ferrari et leurs clients peuvent s’attendre à des questionnements intenses ce week-end, mais la véritable action commencera une fois le délai d’une semaine imposé par les sept équipes à la FIA et au FOM pour une réponse expiré. Il est peu probable que cela soit réglé rapidement.

L’autre dimension à cela est à quel point Ferrari sera compétitive ce week-end, et si tout manquement à leur solide forme fin 2019 sera épinglé sur les modifications de leur unité de puissance.

2020 sera-t-il un autre «silverwash»?

Mercedes a semblé rapide, mais la fiabilité est un point d’interrogation.Mercedes a sans aucun doute eu la pré-saison la plus impressionnante, enregistrant le plus de tours et le meilleur temps au tour dans les deux tests. Et ils ont laissé tout le monde dans le paddock sans voix lorsque leur dernière innovation, Dual Axis Steering, a été découverte.

La seule lueur d’espoir offerte à leurs rivaux était la performance impeccable de leur unité motrice. Lewis Hamilton s’est arrêté une fois pendant le test et Williams a subi une série de problèmes dont ils ont dit que Mercedes était responsable.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a minimisé leurs chances. Il ne serait pas surprenant de voir les voitures rouges commencer la saison troisième parmi les «trois grands».

À quelle distance sera Red Bull? Ils ont chassé Mercedes à la maison lors de cette course l’année dernière et Honda a déclaré qu’ils s’attendaient à être des podiums partout cette année.

Avantage gagnant DAS?

Vendredi, une fois que l’action aura commencé, nous devrions avoir la chance de voir Mercedes utiliser son curieux nouveau système DAS. À l’heure actuelle, on ne sait pas dans quelle mesure le dispositif a un effet sur les performances de Mercedes, mais une efficacité aérodynamique accrue en ligne droite et une meilleure usure des pneus ne sont que quelques-uns des avantages qu’il pourrait créer.

Nous devrions en apprendre davantage en observant comment ils l’utilisent lors des séances de compétition. Ont-ils l’intention de l’utiliser pour gérer la pression des pneus lors des tours de qualification? Ou aider à la gestion des pneus pendant les relais de course?

La légalité de l’appareil peut être remise en question. Une protestation de l’un des rivaux de Mercedes est possible, mais l’équipe insiste sur le fait qu’elle a tenu la FIA au courant et ne s’attend donc à aucun problème. Il y a des rumeurs selon lesquelles Red Bull pourrait protester. Mercedes a été conservateur à cet égard auparavant. Confrontés à des questions sur la légalité de leurs roues arrière ventilées fin 2018, ils ont choisi de ne pas les faire rouler plutôt que de risquer une protestation.

Est-ce que «Pink Mercedes» mènera le milieu de terrain?

La toute nouvelle voiture de Racing Point a été immédiatement rapide dans les tests. Mercedes n’est pas la seule équipe potentiellement confrontée à un problème de légalité. La «Mercedes rose» – alias Racing Point – attire l’attention quand elle s’est présentée à l’essai avec une voiture plus que similaire à la Mercedes W10 de l’année dernière. Tout au long des six jours d’essais, la voiture a fait preuve d’une fiabilité et d’un rythme impressionnants. Mais certains de leurs rivaux ne sont pas satisfaits de ce qu’ils ont vu – consultez la rubrique RacingLines plus tard dans la journée sur RaceFans pour en savoir plus.

Attendez-vous à ce que McLaren et Renault soient leurs principaux adversaires. Renault était l’équipe de milieu de terrain la plus rapide lors des tests, bien que Racing Point semblait capable de réaliser un tour rapide à tout moment. Les deux pilotes McLaren n’étaient pas complètement satisfaits de leur package – et ont également exprimé des réserves au sujet de leurs rivaux roses.

La nouvelle approche de Ricciardo à domicile aidera-t-elle?

Ricciardo n’a pas encore officiellement marqué de podium lors de sa course à domicile – il y est resté en 2014, mais a été privé de son arrivée en raison d’une infraction technique. Il vise des podiums avec Renault en 2020 et il n’y a pas de meilleure course pour lui pour en obtenir un.

Après la course de l’année dernière, Ricciardo a déclaré qu’il souhaitait réduire ses engagements lors de sa course à domicile car il estimait que cela nuisait à sa performance. Va-t-il trouver un meilleur équilibre cette fois? La course ne peut guère aller pire que l’an dernier, quand elle a été ruinée avant d’atteindre le premier virage après s’être cassé l’aile avant.

Qui fera monter l’arrière?

Russell s’attend à ce que Williams soit de nouveau à l’arrière. Williams était de loin l’équipe la plus lente de l’année dernière. La nouvelle voiture est une nette amélioration, mais George Russell s’attend à ce qu’ils soient toujours à l’arrière.

Cela peut toutefois s’avérer pessimiste, d’autant plus que Haas n’a pas l’air en grande forme lors des tests. Les clients de Ferrari espèrent avoir trouvé le remède au problème de surchauffe des pneus qui a miné leur rythme de course la saison dernière.

Historiquement, Haas a extrêmement bien performé à Albert Park depuis sa première course en 2016, où il a terminé sixième. Mais la pression sur eux avant leur cinquième saison est énorme après la déception de l’année dernière, et les rumeurs selon lesquelles Gene Haas pourrait retirer complètement l’équipe américaine du sport.

Selon vous, qui sera l'équipe à battre dans le Grand Prix d'Australie? Donnez votre avis ci-dessous.

