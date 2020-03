La F1 en pourparlers pour sauver le GP du Vietnam après des rumeurs reportées

Date publiée: 12 mars 2020

Le patron de la F1, Chase Carey, est en route vers le Vietnam pour tenir des «pourparlers de crise» afin de sauver la course au milieu des rumeurs selon lesquelles elle aurait été reportée.

La Formule 1 devrait se rendre à Hanoi pour le premier Grand Prix vietnamien le 5 avril, mais la course est incertaine en raison de l’épidémie de coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, le Vietnam a mis en place des restrictions de voyage qui pourraient empêcher le personnel de Ferrari d’entrer dans le pays avant de bloquer ultérieurement les voyages sans visa depuis le Royaume-Uni.

Malgré cela, les officiels ont continué à insister pour que le grand prix se poursuive.

Des informations publiées mercredi indiquent que le gouvernement a changé d’avis.

“La réunion d’aujourd’hui du président de la F1 et des autorités de la ville de Hanoi a confirmé que la course sera un retard temporaire”, a indiqué un message sur les réseaux sociaux.

“Cependant, pour la politique exacte en fonction de ce problème Covid-19, nous l’annoncerons à notre client à partir du 15 mars.”

Le tweet a été publié par un photographe accrédité.

# F1 #VietnamGP @ F1 pic.twitter.com/qj7sShpR4J

– Paren (@ParenRaval) 11 mars 2020

Mais la Formule 1 ne renonce pas à un GP du Vietnam.

Selon Motorsport.com, le patron de F1 Carey est en route pour le pays pour tenter de sauver le grand prix.

Un porte-parole de la Formule 1 a déclaré: “Nous sommes toujours en pourparlers avec le promoteur et les autorités concernant la course et les visas et aucune autre mise à jour pour le moment.”

