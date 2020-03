La F1 envisage la date de février pour la finale 2020

La saison de F1 2020 pourrait être prolongée jusqu’en février de l’année prochaine, ce qui signifie qu’elle se terminerait un mois avant le début du nouveau championnat, a appris ..

Le changement radical de calendrier est envisagé pour maximiser le nombre de courses pouvant être organisées dans la saison en cours, qui a été gravement perturbée par la pandémie mondiale. Les huit premières courses de cette année ont déjà été reportées et six sont à la recherche de places de remplacement dans le calendrier de cette année.

Les tests de pré-saison pourraient être supprimés pour 2021, les équipes ayant accepté de continuer à utiliser leur châssis 2020 à nouveau l’année prochaine. Cela signifie que la majorité des voitures des équipes resteront largement inchangées, bien que McLaren devra intégrer une nouvelle unité motrice Mercedes dans sa voiture.

Le président et PDG de la F1, Chase Carey, a indiqué cette semaine que le championnat envisageait des changements majeurs au calendrier afin de tenir le plus de courses possible. “La date de fin de saison s’étendra au-delà de notre date de fin initiale du 27 au 29 novembre”, a-t-il dit, “avec la séquence et le calendrier réels des courses différant considérablement de notre calendrier 2020 d’origine.”

La saison est actuellement fixée à son tout dernier départ au Grand Prix du Canada le 14 juin. La F1 a déjà avancé sa pause estivale habituelle à partir du mois d’août.

Le sport envisage également de prolonger la période de fermeture de l’usine dans le hiatus au début de la saison. Cela limiterait les chances des équipes de développer leurs voitures, ce qui les aiderait à réduire les coûts à un moment où les budgets sont soumis à de fortes pressions.

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a déclaré cette semaine que la fermeture pourrait devoir être prolongée si certaines équipes ne sont pas en mesure de retourner dans leurs bases à la fin de la période en cours.

Les pays ont imposé différentes restrictions au travail, ce qui peut empêcher certaines équipes de reprendre leurs activités une fois l’arrêt de la F1 terminé. Ferrari a fermé son usine en Italie il y a presque deux semaines, tandis que la plupart des équipes britanniques ont commencé à fermer leurs opérations cette semaine.

Tost craint que certaines équipes ne soient désavantagées si elles ne sont pas en mesure de reprendre le travail alors que d’autres le font.

“Lors de notre dernière vidéoconférence entre les chefs d’équipe, la FIA et Liberty Media, nous avons convenu qu’à la mi-avril, nous nous réunirions – si la situation le permet – pour discuter de la nouvelle situation”, a-t-il déclaré à Motorsport-Magazin.

«Si les équipes en Angleterre ne sont pas autorisées à travailler, notre fermeture sera prolongée. Nous devrons voir comment il est légiféré d’un pays à l’autre.

«Il ne peut pas être permis à certaines équipes de travailler et à d’autres non. C’est un cas de force majeure. Il devra s’organiser équitablement afin que toutes les équipes aient la même période de fermeture pour s’assurer qu’il n’y a pas de déséquilibre. »

