La F1 envisage un arrêt prolongé pour économiser de l’argent

Date publiée: 1 avril 2020

Les équipes de Formule 1 pourraient faire une longue pause estivale, peut-être six semaines ou même plus, car le sport envisage de prolonger la fermeture de l’usine pour réduire les coûts.

La saison 2020 de Formule 1 est actuellement suspendue avec les huit premiers grands prix du championnat annulés ou reportés.

Cela a conduit les équipes à s’entendre avec Liberty Media pour reporter la pause estivale d’août, toutes les équipes devant fermer leurs usines pendant trois semaines entre la mi-mars et la fin avril.

Cela, cependant, pourrait être prolongé à six semaines car non seulement cela réduirait les coûts pour les équipes mais aussi le Royaume-Uni et l’Italie sont sous contrôle.

“Nous avons la possibilité de prolonger l’arrêt”, a déclaré le patron de l’équipe d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, à Motorsport.com.

«L’une des décisions visant à réduire considérablement les coûts pourrait être de prolonger l’arrêt.»

Vasseur a ajouté que la Formule 1 n’est pas pressée de faire l’appel car la période actuelle se termine jusqu’à la fin avril.

Alfa Romeo est déjà au milieu de sa fermeture de trois semaines.

«Jour après jour, c’est à peu près la même chose que lors de la fermeture estivale, car nous ne sommes pas autorisés à travailler, à l’exception de la communication et de certaines fonctions pour moi et les autres cadres supérieurs», a-t-il déclaré.

«Mais tout le personnel technique n’est pas en mesure de travailler pendant les trois prochaines semaines, cela signifie donc jusqu’à la mi-avril.

«J’espère qu’à la mi-avril, nous aurons une meilleure vision de la situation pour le reste de l’année et que nous pourrons alors prendre des décisions.»

Le Français a félicité ses équipes de Formule 1 rivales pour leur gestion de la crise car, plutôt que dans les combats habituels, les équipes se rassemblent pour aider tout le monde.

Les équipes ont déjà voté pour la course du châssis de cette année la saison prochaine tandis que les nouvelles règles sont en suspens jusqu’en 2022.

«Je pense que c’est un aspect positif de la crise, que nous travaillons probablement plus ensemble et que nous serons plus forts ensemble.

«Et nous devons travailler ensemble pour essayer de battre ce truc, pour sauver la saison si c’est possible et pour faire autant de courses que possible. Ce n’est pas facile.

«Chaque jour, nous avons plus de nouvelles, de nouvelles préoccupations. Le plus important est d’être flexible et de travailler en groupe. Et ce n’était pas toujours le premier atout de la Formule 1! »

