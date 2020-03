La F1 est prête pour le tout début d’une nouvelle saison · .

La perturbation du début de la saison de F1 2020 a contraint le championnat du monde à faire sa plus longue pause entre les courses depuis plus de cinq décennies.

La Formule 1 a confirmé aujourd’hui son intention de reporter trois courses supplémentaires à la suite de la pandémie mondiale. Cela porte à sept le nombre total de week-ends de course annulés cette année.

Bien que le sport ait indiqué son intention de reporter les événements annulés, aucune nouvelle date n’a encore été annoncée. Dans l’état actuel des choses, le nouveau championnat devrait commencer avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan le 7 juin.

Ce sera le dernier départ d’une saison de Formule 1. Ce n’est pas depuis 1988 que le championnat du monde a commencé après mars. Le dernier départ d’une saison avait eu lieu en 1951, la deuxième année du championnat du monde, lorsque les pilotes se sont réunis pour la course d’ouverture sur le circuit de Bremgarten de sept kilomètres en Suisse, le 27 mai.

Si la course de Bakou est en mesure de se dérouler à sa date d’origine, il y aura 189 jours depuis la dernière manche du championnat du monde, la victoire de Lewis Hamilton à Abu Dhabi. Ce sera le sixième plus long écart entre les courses consécutives de l’histoire du championnat.

La F1 n’a pas vu l’écart plus long entre les courses depuis le début de la saison 1966 à Monaco le 22 mai. C’était 210 jours après la finale de la saison 1965 à Mexico.

La F1 n’a pas couru pendant 210 jours après le prix Gramd mexicain de 1965, en partie parce que la course sur le circuit sud-est de Londres en Afrique du Sud en 1966, qui avait le statut de championnat du monde l’année précédente, a été rétrogradée à une course sans points. Ce changement est le résultat de l’introduction de nouvelles règles techniques, avec des moteurs de trois litres remplacés les unités de 1,5 litre précédentes, et une préoccupation que de nombreuses équipes de F1 ne seraient pas prêtes à temps.

Il n’y a eu que trois retards plus longs entre les courses consécutives. Mais il reste à voir si le Grand Prix d’Azerbaïdjan se déroulera comme prévu, et si l’attente de la F1 pour la reprise des courses continuera encore plus longtemps. C’est un développement que personne n’aurait imaginé lorsque le calendrier 2020 F1, avec ses 22 courses record, a été annoncé.

Écarts les plus longs entre les courses de F1 consécutives

RaceNext raceGap (jours) 1950 Grand Prix d’Italie1951 Grand Prix de Suisse2661961 Grand Prix des États-Unis1962 Grand Prix des Pays-Bas2241965 Grand Prix du Mexique1966 Grand Prix de Monaco2101951 Grand Prix d’Espagne1952 Grand Prix de Suisse2031958 Grand Prix du Maroc1959 Grand Prix de Monaco2032019 Grand Prix d’Abu Dhabi2020 Grand Prix d’Azerbaïdjan189

