La F1 et la FIA ont le pouvoir de changer le calendrier 2020 sans l’approbation des équipes · .

La Formule 1 et la FIA ont reçu le pouvoir de modifier le calendrier de cette année sans l’approbation des équipes alors que le sport tente de sauver son championnat 2020.

L’article 5.5 du Règlement Sportif stipule que «la liste finale des épreuves est publiée par la FIA avant le 1er janvier de chaque année».

Cependant, face à des perturbations sans précédent en raison de la pandémie mondiale, qui a conduit à la suppression des sept premières dates du calendrier 2020, F1 et la FIA ont été autorisées à décider entre elles comment le calendrier sera réorganisé. La décision a été prise lors d’une réunion entre eux et les équipes aujourd’hui.

«Pendant cette période exceptionnelle et après plusieurs reports de course et la décision unanime du World Motorsport Council (WMSC) de faire avancer la pause estivale de Formule 1 en mars et avril, nous et la FIA avons discuté avec les équipes de la nécessité d’une flexibilité supplémentaire pour accueillir un report de calendrier. saison une fois que la situation COVID-19 s’améliore », a déclaré Carey dans un communiqué.

«Lors de la réunion, il y a eu un soutien total pour les plans de reprogrammer autant de courses reportées que possible dès qu’il est possible de le faire. La Formule 1 et la FIA travailleront maintenant pour finaliser un calendrier 2020 révisé et consulteront les équipes, mais comme convenu lors de la réunion, le calendrier révisé ne nécessitera pas leur approbation officielle. Cela nous donnera la flexibilité nécessaire pour convenir d’horaires révisés avec les promoteurs de course concernés et pour être prêt à commencer la course au bon moment. »

La réunion a également abouti à une décision unanime de reporter les nouveaux règlements techniques de la Formule 1 qui devaient être introduits l’année prochaine. Carey a remercié toutes les parties d’avoir conclu les accords.

“Il a été convenu à l’unanimité lors de la réunion que la mise en œuvre des règlements techniques devant prendre effet à partir de la saison 2021 sera reportée à 2022”, a déclaré Carey.

«En raison de la situation financière actuellement instable que cela a créée, il a été convenu que les équipes utiliseront leur châssis 2020 pour 2021, avec le gel potentiel d’autres composants à discuter en temps opportun. L’introduction et la mise en œuvre du règlement financier se poursuivront comme prévu en 2021.

«Nous sommes tous très reconnaissants de la nature collaborative des discussions et de l’approche pleinement unie de toutes les parties pour faire la course en 2020 dès que la situation mondiale actuelle se calme. La Formule 1 reste pleinement déterminée à lancer une saison 2020 dès que possible. »

