La F1 et la FIA prévoient de réorganiser le calendrier en organisant 15 à 18 courses en 2020

La Fédération internationale des sports mécaniques (FIA) et la Formule 1 continuent de suivre de près l’évolution de la pandémie de COVID-19. Après ce qui s’est passé ces derniers jours, ils sont conscients que d’autres Grand Prix pourraient être affectés. Cependant, ils envisagent déjà d’avoir 15 à 18 races, au cas où le coronavirus pourrait être contrôlé dans un avenir proche.

Dans une lettre à tous les fans, le PDG de la Formule 1, Chase Carey, a déclaré:

Alors qu’aujourd’hui personne ne peut être sûr que la situation s’améliorera, cela arrivera et quand cela arrivera, nous serons prêts à concourir à nouveau. Nous sommes tous déterminés à offrir à nos fans une saison de championnat 2020.

Nous reconnaissons qu’il existe un potentiel important de reports supplémentaires lors des événements actuellement programmés, mais nous et nos partenaires attendons avec impatience le début de la saison cet été, avec un calendrier modifié de 15 à 18 courses.

Comme annoncé précédemment, nous utiliserons la récréation estivale qui sera avancée en mars / avril pour concourir pendant la récréation estivale normale, et nous prévoyons que la date de fin de saison dépassera notre date de fin initiale du 27. au 29 novembre, la séquence et les dates prévues pour les courses étant très différentes de notre calendrier 2020 d’origine.

Il n’est pas possible de fournir un calendrier plus précis maintenant en raison de la fluidité de la situation actuelle, mais nous espérons avoir une image plus claire de la situation dans chacun de nos pays d’accueil, ainsi que des problèmes liés aux voyages dans ces pays, dans la mois prochain.

Grâce à l’annonce et à l’accord de principe de la FIA de geler les règlements techniques tout au long de 2021, les vacances d’été et les fermetures d’usines étant reportées à mars / avril, la catégorie compte désormais rivaliser pendant la période normalement réservée pour les vacances d’été et remplir les événements manqués au cours de la première partie de cette année.

Cette flexibilité offre la possibilité de faire évoluer le sport, d’expérimenter et d’essayer de nouvelles choses. Cela peut inclure des initiatives telles que l’extension de notre plateforme de compétition interactive, le développement de contenu plus innovant comme Drive to Survive de Netflix, et d’autres moyens créatifs de créer de la valeur continue pour les sponsors, les partenaires de streaming, les promoteurs de course, les équipes et les fans: l’écosystème de notre sport fantastique.

Entre la Formule 1, les équipes et la FIA, en collaboration avec nos principaux partenaires, nous prévoyons et nous engageons pleinement à reprendre le chemin le plus tôt possible pour commencer la saison 2020.

Nous continuerons de recevoir des conseils des officiels et des experts de la santé car notre première priorité reste la sécurité et la santé de nos fans, des communautés que nous visitons et des membres de la famille de Formule 1.

Nous sommes sûrs que nous passerons tous à travers cela et que nous verrons des jours meilleurs, et lorsque nous le ferons, nous veillerons à ce que tous ceux qui investissent dans ce sport à tous les niveaux se sentent récompensés.

Meilleurs voeux,

Chase “, conclut la lettre.

Huit Grands Prix ont jusqu’à présent été touchés par la situation du COVID-19: Australie, Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne, Monaco et Azerbaïdjan.

