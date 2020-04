La F1 et la FIA résistent à la tentative de retarder les nouvelles voitures jusqu’en 2023 · .

La Formule 1 et la FIA s’en tiennent à leur projet d’introduire de nouveaux règlements techniques en 2022, après avoir résisté à une offre de certaines équipes de les retarder davantage.

Les nouvelles règles, qui devaient initialement être introduites l’année prochaine, sont destinées à changer radicalement la conception des voitures de F1 afin de promouvoir des courses plus étroites et plus de dépassements. Ils ont déjà été retardés d’un an en raison des perturbations et des problèmes financiers causés par la pandémie mondiale.

Hier, la possibilité de repousser les nouvelles règles a été évoquée lors d’une vidéoconférence entre les équipes et les représentants de la F1. . comprend que l’idée a été brièvement rejetée par les pouvoirs en place, bien qu’ils aient laissé la porte ouverte pour revoir la proposition plus tard dans l’année en cas de perturbation prolongée du calendrier.

Le titulaire des droits commerciaux de F1 Liberty Media est réticent à hésiter à retarder davantage les nouvelles règles techniques, qui sont l’idée originale du directeur du sport automobile, Ross Brawn. Ils sont en développement depuis qu’il a repris le sport en 2017 et constituent un élément clé de son plan pour attirer de nouveaux téléspectateurs dans le sport en améliorant le spectacle.

Certaines équipes s’opposent également à un nouveau report des nouveaux règlements techniques car elles craignent que cela ne crée la possibilité de nouvelles modifications du règlement. Cela risquerait de rendre obsolètes les travaux de développement auxquels ils ont déjà engagé des ressources.

