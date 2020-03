La F1 “jouait avec le feu” en essayant de courir à Melbourne, dit Ricciardo · .

Daniel Ricciardo a déclaré que la Formule 1 «jouait avec le feu» en essayant de poursuivre le Grand Prix d’Australie face aux inquiétudes croissantes concernant la pandémie mondiale.

La F1 a abandonné la course vendredi matin de l’épreuve, peu de temps avant le début des essais.

Ricciardo a déclaré au journal The Age qu’il “avait une vision du tunnel” avant l’événement “parce que Melbourne est une course tellement chargée et chaotique”.

“Je n’avais pas trop réfléchi à l’ensemble de la situation corona, mais au fond, j’avais quelques inquiétudes”, a-t-il déclaré. “Nous jouions définitivement avec le feu.”

Les promoteurs de la course ont défendu leurs tentatives de poursuivre la course, soulignant que de grands événements sportifs avaient eu lieu dans la ville le week-end précédent. Mais l’escalade de la menace de la pandémie, et la découverte qu’un membre de l’équipe McLaren avait testé positif pour le virus, ont conduit à la décision tardive d’annuler le grand prix d’ouverture de la saison.

Lorsque l’annulation a été annoncée, les fans faisaient déjà la queue à l’extérieur de la piste en attendant d’entrer, car les portes n’avaient pas été ouvertes à l’heure prévue. Certains pilotes, comme Sebastian Vettel, avaient averti à l’avance que la course allait être annulée.

«L’une des personnes à qui j’ai parlé était Max [Verstappen] juste pour voir ce qu’il comptait faire », a expliqué Ricciardo. «Une fois qu’elle a été annulée, mes pensées étaient de sortir le plus tôt possible avant que les choses ne se transforment en un peu de merde. Je voulais avoir une idée de certains des autres pilotes avec ce qu’ils allaient faire avant de monter dans un avion. »

Au cours du week-end de course, Ricciardo a déclaré qu’il faisait confiance à l’organe directeur du sport pour prendre la bonne décision concernant la course.

