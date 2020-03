La F1 lance ses propres remplaçants virtuels des Grands Prix

Après le succès de Veleoce eSports «Not the Aus GP» le week-end dernier, la Formule 1 a annoncé qu’elle emboîterait le pas avec des Grands Prix virtuels pour remplacer ceux reportés par l’éclosion de Covid-19.

Dans toutes les émissions, le week-end dernier, «Not the Aus GP» avait plus de 100 000 téléspectateurs simultanés et a été concurrencé par Lando Norris, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutierrez et toute une série de pilotes de F1 eSports et de créateurs de contenu. L’événement était organisé pour les fans de F1 manquant la vraie affaire après l’annulation de dernière minute du Grand Prix d’Australie.

Dans un communiqué de presse, la F1 a annoncé que les courses «se dérouleront à la place de chaque Grand Prix reporté» avec la première épreuve qui débutera ce dimanche sur le circuit virtuel de Sakhir.

Les courses seront disputées à distance par une multitude de pilotes actuels et de stars sur le titre officiel F1 2019 sur PC. Une liste complète des concurrents sera annoncée en temps voulu.

Les courses auront une distance de course de 50% avec une session de qualification à l’avance afin que les téléspectateurs puissent s’attendre à ce que l’événement dure environ 90 minutes.

Il a également été précisé que la série est uniquement destinée à des fins de divertissement, aucun point de championnat officiel n’étant attribué. J’imagine que les droits de vantardise seront suffisants pour certains lorsque nous reviendrons au paddock…

Les week-ends hors course, la F1 accueillera également une série de courses hors concours accessibles aux fans qui pourront affronter les pilotes de F1 sur le jeu. Plus de détails à ce sujet devraient bientôt être publiés sur les réseaux officiels de F1.

La série devant se terminer jusqu’en mai, nous ne pourrons malheureusement pas voir les Grands Prix virtuels du Vietnam et de Zandvort. Au lieu de cela, les nouvelles pistes seront remplacées par des pistes alternatives disponibles à partir du calendrier de l’année dernière. Si la pandémie ravage toujours le globe après mai, la série sera prolongée si nécessaire.

L’un des rares eSports qui peut offrir un fac-similé décent de son homologue réel, le chef des affaires numériques de F1 et eSports Julian Tan a déclaré qu’il était excité par l’opportunité d’exposer de nouveaux publics à la scène de course virtuelle.

«Nous sommes très heureux de pouvoir apporter un léger soulagement sous la forme du F1 Esports Virtual GP, en ces temps imprévisibles, car nous espérons divertir les fans manquant l’action sportive régulière. Avec toutes les grandes ligues sportives du monde incapables de concourir, c’est le moment idéal pour mettre en évidence les avantages de l’esport et les compétences incroyables qui sont en jeu. “

La nouvelle survient alors que la simulation de course continue de démontrer sa valeur dans le sport moderne. La course n’est peut-être pas réelle, mais les pilotes derrière elle le sont, et les émotions ne sont pas différentes de la réalité. Alors que le monde du sport dans son ensemble est fortement affecté par l’épidémie de coronavirus, la F1 ouvre la voie à offrir aux fans un peu de répit.

Le Grand Prix virtuel de Bahreïn aura lieu ce dimanche à 20h GMT. L’événement sera diffusé sur les pages officielles F1 YouTube, Twitch et Facebook.

