La F1 m’aurait mis en faillite, dit Richards de Prodrive · .

Le président de Prodrive, David Richards, a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir raté l’occasion de faire entrer l’équipe en Formule 1 il y a dix ans.

L’entreprise basée à Banbury, qui a organisé des programmes de F1, de Championnat du Monde d’Endurance et de Championnat du Monde des Rallyes pour les constructeurs automobiles, a failli faire sa propre entrée en Formule 1 à plus d’une occasion.

Une candidature pour entrer dans le championnat a été annulée fin 2007 à la suite d’une menace de poursuites judiciaires de la part de Williams concernant le projet de Prodrive d’utiliser des voitures achetées chez McLaren.

Richards a également soumis une candidature pour le championnat du monde 2010, mais a été abandonné en faveur d’autres projets. Les trois équipes qui sont entrées dans l’équipe cette année-là se sont effondrées depuis.

S’adressant à . dans une interview exclusive, Richards a déclaré qu’il s’attendait à ce que Prodrive ait fait face à des difficultés similaires s’ils avaient rejoint la grille à l’époque.

“J’y ai souvent pensé, je serais probablement en faillite si cela avait été le cas”, a-t-il déclaré. “Mais qui sait? Des choses étranges se produisent.

«C’est certainement un domaine qui est plein de défis en ce moment. J’enlève mon chapeau à tous ceux qui gardent la tête hors de l’eau et font du bon travail.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Analyse: quelles équipes de F1 sont les plus exposées au choc financier“Mais ce n’est pas facile et je leur enlève mon chapeau parce que je sais à quel point c’est difficile. Et c’était en temps normal. En ces temps, cela doit être extrêmement difficile. »

Richards a déclaré qu’il n’envisageait pas une future entrée en F1 avec Prodrive. «Je pense que c’est peu probable», a-t-il déclaré.

“J’ai eu des opportunités. J’ai été là, j’ai fait ça. Nous nous diversifions de manière assez importante en tant que Prodrive ces jours-ci. Nous sommes entrés dans des domaines de domaines complètement différents.

«Nous avons maintenant une organisation où plus des deux tiers de nos revenus, probablement environ 70%, proviennent du sport automobile extérieur. De toute une gamme d’activités, des camions électriques, que nous réalisons actuellement avec les avionneurs aux projets environnementaux. C’est donc un monde très différent de celui où nous étions il y a seulement 10 ans, disons, quand nous étions encore impliqués en Formule 1 et en rallye à l’époque également. »

Âgé de 67 ans, il est également président de l’organisme britannique de course automobile Motorsport UK, qui a annoncé hier un nouveau programme de financement pour aider les clubs de sport automobile britanniques en difficulté. Richards a été désigné comme candidat potentiel pour se présenter à la présidence de la FIA après l’expiration du mandat actuel de Jean Todt à la fin de l’année prochaine, mais ne serait pas attiré par des plans futurs.

“J’ai beaucoup de choses à l’horizon”, a-t-il déclaré. «Je dois tout d’abord ranger beaucoup de choses que je fais en ce moment. J’ai beaucoup trop d’activités en ce moment et ma principale priorité est maintenant de simplifier ma vie afin de pouvoir me concentrer sur quelques choses que j’aimerais vraiment faire plutôt que sur les choses que je dois faire. “

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: