La F1 modifie la configuration de Miami pour apaiser les habitants

Date publiée: 22 janvier 2020

La Formule 1 a apporté des modifications au circuit prévu du GP de Miami, supprimant une partie de la 199e rue Nord-Ouest et modifiant les heures d’entraînement de vendredi pour apaiser les habitants.

Les patrons de la Formule 1 sont déterminés à accueillir une deuxième course aux États-Unis et ont mis en place des plans pour un grand prix qui utilisera certaines parties des routes publiques autour du stade de la NFL des Dolphins de Miami.

Les sections locales, cependant, ont exprimé leurs protestations.

Après des mois de dialogue avec les résidents, les élus et les entreprises locales, les responsables de la F1 pensent avoir trouvé des solutions qui fonctionneront pour la communauté.

F1 a déclaré dans un communiqué: «Les responsables de la Formule 1 ont fourni des preuves scientifiques substantielles prouvant qu’il n’y a aucune menace crédible pour la santé des résidents locaux causée par la course.

«Cependant, une préoccupation principale exprimée par les résidents concernait l’utilisation d’un tronçon du nord-ouest de la 199e rue pour une partie de l’hippodrome et la perturbation que cela causerait à la circulation locale sur la 199e rue.

«Après avoir entendu les inquiétudes, le Hard Rock Stadium et la Formule 1 ont chargé une équipe d’ingénieurs de conception de piste de reconfigurer la piste de Grand Prix de Formule 1 de Miami afin d’éliminer l’utilisation de la Northwest 199th Street pour la course.

«Une autre préoccupation concernait la perturbation potentielle des écoles locales si la piste était utilisée pendant les heures de classe le vendredi du week-end de course. En conséquence, la Formule 1 et le stade se sont engagés à modifier le calendrier des courses; déplacer les heures de pratique après 15 h le vendredi après-midi. »

Une carte de la nouvelle piste a été publiée avec le nouveau tracé éliminant l’utilisation de la 199e rue Nord-Ouest pour une partie de l’hippodrome.

«Le Grand Prix de Formule 1 de Miami est un autre exemple d’un événement de classe mondiale à venir dans notre région. Comme le Super Bowl, un événement comme celui-ci offre une occasion unique de présenter fièrement notre région au monde », a déclaré Tom Garfinkel, Miami Dolphins et vice-président et PDG du Hard Rock Stadium.

«Nous voulons que ces événements profitent à tout le monde dans la région, y compris aux résidents locaux de Miami Gardens, et nous sommes impatients de travailler avec le surintendant Carvalho, le Dr Steve Gallon et le district pour offrir des programmes STEM innovants aux étudiants locaux, tels que la ‘Formule 1 in Schools, «un concours mondial d’ingénierie».

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.