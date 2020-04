La F1 ne peut plus organiser de course “tant que le public ne l’acceptera pas”

La Formule 1 a été avertie qu’elle ne doit pas reprendre la course tant que le grand public ne jugera pas acceptable la tenue de manifestations sportives.

Les événements sportifs dans le monde ont été annulés en raison des mesures de distanciation sociale imposées par les gouvernements pour contenir la pandémie. Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que cela rend «difficile» de déterminer quand la saison de F1 2020 pourrait commencer.

“Tout d’abord, comme toujours, la chose la plus importante est de protéger notre peuple”, a-t-il déclaré. “Donc, définitivement [we] ne peut pas recommencer à courir tant que nous ne savons pas vraiment que nos gens sont en sécurité. “

De nombreux pays, y compris ceux qui abritent les bases des équipes de F1, ont imposé des «verrouillages» restreignant la circulation des personnes. Certains interdisent les rassemblements publics depuis plusieurs mois. La reprise des courses dépendra donc “des directives de nos pays d’origine”, a expliqué Seidl.

«Tout d’abord, les directives de voyage, les directives que nous obtenons pour notre vie quotidienne, nous devons voir si cela nous permet de voyager dans notre pays d’origine. Il est important, évidemment, nous devons attendre ce que les différents pays décident, si les courses doivent avoir lieu.

«Nous ne pouvons pas aller en course tant que nous ne savons pas que nos gens sont en sécurité». «Nous devons également voir ce que les promoteurs décident. Parce que surtout avec les changements de dates pour beaucoup de courses, les promoteurs doivent aussi être à la hauteur. Et cela doit également avoir un sens du point de vue commercial, pour les promoteurs de la Formule 1. »

Cependant, Seidl a souligné que la F1 devait s’assurer de ne pas reprendre la course trop tôt et risquer d’être accusée d’utiliser les ressources nécessaires ailleurs.

«Ce que je pense être un point important, c’est l’acceptation par le public des événements de la vie qui se reproduisent. Je pense qu’il est important que nous ne retournions à la course qu’une fois que nous avons également la certitude qu’en ce qui concerne l’équipement de protection, le nombre de tests pour les personnes que tout est en place et disponible pour les personnes qui en ont réellement besoin et que nous ne sont pas ceux qui brûlent ces tests ou ces matériaux juste pour reprendre la course.

“Je pense qu’il y a un grand désir des gens, du public, des fans que, surtout dans cette situation de verrouillage, nous sommes tous en ce moment où les événements sportifs se reproduisent, même si ce n’est qu’à la télévision. Mais là encore, de toute évidence, il y a beaucoup d’aspects différents qui doivent être pris en compte. »

La F1 est connue pour explorer la tenue d’événements sans public, ce qui pourrait réduire le nombre de pistes présentes de centaines de milliers à moins de 2 000. Seidl a déclaré que McLaren serait en mesure de réduire le nombre de membres du personnel hors course si la F1 choisit de courir à huis clos.

“En ce qui concerne [the] personnel opérationnel, qui est à peu près défini également par la réglementation, je ne pense pas que ce sera très différent par rapport aux événements de course normaux car vous avez simplement besoin de tout le monde pour faire fonctionner les voitures, les entretenir pendant un week-end et les course, pour faire les arrêts aux stands.

“[But if] les courses ne sont pas ouvertes au public et pas ouvertes aux invités, dans un environnement d’équipe, vous irez aux événements avec moins de monde côté marketing. »

