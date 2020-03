La F1 ne propose pas d’empêcher les équipes d’utiliser leurs camping-cars

Le directeur de l’équipe de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que la Formule 1 n’avait pas proposé d’interdire aux équipes d’utiliser leur camping-car lors des courses européennes, malgré la suggestion du directeur général Ross Brawn.

Brawn a lancé l’idée en février afin de réduire les coûts des équipes et l’impact environnemental. Des dizaines de camions sont envoyés à travers l’Europe par des équipes pour construire les vastes installations qui sont construites dans le paddock.

Red Bull a un camping-car double combiné pour son équipe et sa tenue sœur AlphaTauri. Horner a déclaré à . dans une interview exclusive que le nouvel accord commercial proposé avec F1 ne les empêcherait pas d’utiliser des installations similaires à l’avenir.

“C’est en son sein tous les brouillons qui ont été transmis par le FOM [Formula 1 Management]», A déclaré Horner. “Il n’y a aucun changement dans les camping-cars européens.”

Brawn a souligné que les équipes utilisent déjà des installations préfabriquées au lieu de camping-cars lors de courses non européennes. D’autres directeurs d’équipe ont soutenu l’utilisation d’arrangements similaires pour les courses européennes.

“La réalité est que nous travaillons le plus souvent dans des installations temporaires et nous nous adaptons assez bien”, a déclaré le directeur de l’équipe McLaren, Zak Brown. «Les Singapouriens, les Mexicos, les Abu Dhabis, les Bahreïn ont tous de très belles installations. Chine, et cetera… Donc je pense que c’est quelque chose que nous serions probablement en faveur. »

D’autres aspects des négociations sur un futur accord commercial progressaient bien au moment où la pandémie mondiale a commencé à perturber le début de la saison, a déclaré Horner.

“Il y a des détails à régler”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas qu’ils soient insurmontables. Cela dépend de la volonté des deux parties de vouloir conclure un accord. Le genre de choses, si vous faites le tour de la table probablement dans quelques semaines, vous pourriez le faire trier. »

“Je ne pense pas qu’il y ait des points de blocage majeurs. Inévitablement, les équipes veulent plus d’argent, le promoteur veut payer moins. »

En plus de l’aspect commercial des négociations, la F1 et les équipes discutent également des changements dans la façon dont le sport est géré.

«La gouvernance est plus ou moins acceptée», a expliqué Horner. «Je pense qu’il y a un peu de rangement pour certaines choses comme efficacement le pilote que vous auriez dû faire pour un événement. Nous ne devrions pas payer pour les installations des voies de migration internationales, ainsi que pour les artistes interprètes ou exécutants.

“Il s’agit donc de nettoyer certains de ces détails. Mais je pense que nous sommes dans le détail plutôt que dans les fondamentaux. “

