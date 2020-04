La F1 offre un geste de bonne volonté aux fans “expulsés” de simrace en faveur de Ticktum · .

La Formule 1 a garanti une place à un fan de 15 ans dans l’un de ses événements en ligne officiels après leur retrait de sa simulation de pilotes contre fans le week-end dernier.

Yashish Manohar a déclaré dans un article sur les médias sociaux qu’il était “très bouleversé et déçu” après avoir passé des heures à se préparer à participer à l’événement Challenge Williams de dimanche pour être “expulsé” peu de temps avant le début.

«Finalement, les diffuseurs m’ont donné la raison pour laquelle ils devaient faire de la place pour une Formule 1 [or] 2 chauffeur et mon nom est venu au hasard », a-t-il ajouté.

La F1 organise sa série officielle d’événements Challenge le week-end lorsque ses Grands Prix virtuels ne sont pas programmés. La place de Manohar dans l’événement a été prise par le pilote de développement de Williams, Dan Ticktum, qui participait aux côtés des pilotes de course George Russell et Nicholas Latifi, ainsi que du pilote de réserve Jack Aitken.

Un porte-parole de F1 a déclaré à . qu’il y avait eu un «malentendu» avec Manohar concernant leur participation.

«Pour le dernier événement, nous [invited] les pilotes Williams pour courir contre une grille de fans de F1. Nous établissons une liste de fans pour participer – ils doivent publier leurs détails Steam sur les réseaux sociaux.

«Nous devons sursouscrire la liste pour tenir compte des abandons afin de nous assurer d’avoir suffisamment de personnes pour une course complète, et malheureusement ce week-end, ce pilote n’a pas fait la grille finale de la course bien qu’il ait été dans le hall avant la course. . Cependant, nous essayons de minimiser le nombre de conducteurs qui rejoignent le lobby à l’avenir. »

“F1 et Williams ont suivi le pilote en question pour lui garantir une place dans la prochaine épreuve Challenge en signe de bonne volonté après sa déception de ne pas avoir rejoint la grille”, ont-ils ajouté.

Le fan David Zamora a remporté la course après que les deux pilotes de course Williams sont entrés en collision dans le dernier virage. Ticktum s’est retiré après cinq tours.

La série Virtual Grand Prix devrait reprendre dimanche, lorsque le Grand Prix des Pays-Bas aurait eu lieu. Comme Zandvoort ne figure pas dans l’édition 2019 du match officiel de Formule 1, un sondage des fans a été organisé pour décider où la course aura lieu, remportée par le lieu du Grand Prix du Brésil Interlagos.

