La F1 peut-elle se rapprocher d’une grille complète de pilotes pour ses Grands Prix Virtuels? · .

La Formule 1 n’est pas le seul championnat qui s’est tourné vers la course virtuelle pour divertir les fans pendant la pause. IndyCar, NASCAR, Formula E et bien d’autres ont créé leurs propres ligues de simulation.

Mais la F1 n’a pas réussi à attirer autant de ses pilotes actuels dans la compétition que ses concurrents. Alors qu’IndyCar comptait 31 de ses effectifs (beaucoup plus volumineux) en compétition le week-end dernier, la F1 n’a attiré que sept de ses 20 habitués.

Pourquoi n’y at-il plus adhéré? Lesquels pourrions-nous voir bientôt sur la grille? Voici ce que les équipes ont dit à ..

Mercedes: Lewis Hamilton et Valtteri Bottas

Aucun des pilotes réels de Mercedes n’a participé à aucune des trois courses à ce jour. L’équipe se dit satisfaite des pilotes de réserve de travail Stoffel Vandoorne et Esteban Gutierrez jusqu’à présent, et est prête à faire venir Hamilton et Bottas s’ils le peuvent, mais rien n’indique encore que cela se produira.

Bottas était un simracer beaucoup plus actif au début de sa carrière, spécialisé dans Live for Speed. Hamilton a coopéré avec Polyphony Digital sur Gran Turismo Sport et apparaît dans la dernière version du jeu.

Ferrari: Sebastian Vettel et Charles Leclerc

Vettel s’est acheté un simracing rigLeclerc compte désormais autant de victoires en Grand Prix virtuel que de victoires en F1 dans le monde réel, après avoir remporté les deux manches depuis qu’il a rejoint la série. Et il pourrait être rejoint par son coéquipier dans un avenir proche.

“Je n’avais pas de simulateur jusqu’à il y a quelques jours”, a déclaré Vettel la semaine dernière. “Je n’ai donc pas été tenté car je n’en ai pas eu la chance. Mais j’ai entendu beaucoup de choses à ce sujet, alors j’ai pensé que je pourrais en obtenir un et essayer. J’ai encore besoin de le configurer correctement.

“Je ne prévois pas de carrière en simulation, je pense que c’est plus quelque chose à essayer pour le plaisir. J’ai grandi avec certains trucs et j’ai joué à certains jeux mais pour être honnête aussi depuis que j’ai des enfants, ce n’est pas la première chose sur ma liste à faire. Je verrai combien de temps il y aura. J’ai lu certaines des nouvelles selon lesquelles certains couraient et j’ai également lu que Charles a fait de la volonté à ses débuts, ce qui lui a fait du bien. “

Red Bull: Max Verstappen et Alexander Albon

Max Verstappen a anéanti l’espoir qu’une grille complète de pilotes de F1 pourrait rejoindre la série en indiquant clairement à plus d’une occasion qu’il ne rejoindra «jamais» les Grands Prix virtuels. “Je ne joue pas à ce jeu et je devrais m’adapter”, a-t-il déclaré le mois dernier.

Cependant, Alexander Albon est apparu pour Red Bull et a fait bonne figure, poursuivant son ancien coéquipier du GP3 et rival en titre Leclerc à la maison dimanche.

McLaren: Carlos Sainz Jnr et Lando Norris

Les deux pilotes McLaren sont entrés dans l’une des deux seules équipes qui ont leurs deux pilotes sur la grille virtuelle. Lando Norris est impliqué dans la compétition depuis le début, tandis que Carlos Sainz Jnr l’a rejoint pour la première fois le week-end dernier. Pour ce faire, il a dû acquérir un PC, car il n’avait auparavant qu’une PlayStation 4.

La participation de Norris a cependant été assaillie par des problèmes de connexion Internet et il n’a pas du tout participé à la course de dimanche.

Renault: Daniel Ricciardo et Esteban Ocon

Aucun pilote Renault n’a encore rejoint la série et cela ne devrait pas changer. L’équipe dirige un mélange de ses pilotes de l’académie (la meilleure recrue de Formule 2 2019 Guanyu Zhou a remporté le premier grand prix virtuel) et des invités des sponsors de l’équipe tels que le golfeur Ian Poulter, ambassadeur du nouveau sponsor titre DP World.

Esteban Ocon a cependant participé à des événements en ligne Gran Turismo.

AlphaTauri: Daniil Kvyat et Pierre Gasly

AlphaTauri est une autre équipe qui n’a eu aucun de ses pilotes sur la grille jusqu’à présent. L’équipe a déclaré à . que Daniil Kvyat ne voulait pas participer à la série tandis que Pierre Gasly, basé à Dubaï, n’a pas accès à un PC approprié qu’il peut utiliser. Ils ont couru le pilote du Red Bull Junior Team Liam Lawson le week-end dernier aux côtés du footballeur Ciro Immobile.

Racing Point: Sergio Perez et Lance Stroll

Encore une fois, les deux pilotes de Racing Point doivent encore rejoindre un Grand Prix Virtuel. L’équipe dit qu’elle est en discussion sur la façon de faire entrer Sergio Perez et Lance Stroll dans la série, et bien qu’ils aient des problèmes logistiques à surmonter, ils espèrent que cela se produira «bientôt».

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi a rejoint la série Virtual Grand Prix au deuxième tour et a terminé cinquième, mais a été mis à l’écart par des problèmes techniques le week-end dernier.

Cependant, Alfa Romeo dit que Kimi Raikkonen n’a pas son équipement de simulation avec lui à son emplacement actuel et ne rejoindra pas la série dans un avenir prévisible.

Haas: Romain Grosjean et Kevin Mganussen

Grosjean devrait rejoindre la série Attendez-vous à voir Romain Grosjean rejoindre un Grand Prix Virtuel bientôt, peut-être le week-end prochain. Il a récemment acquis une plate-forme de simulation et a hâte de participer. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Kevin Magnussen, qui a exclu de participer.

Williams: George Russell et Nicholas Latifi

Une salve d’applaudissements pour Williams, qui a été la première équipe à intégrer ses deux pilotes dans la série. Avec des performances de voiture égales dans la série, George Russell a réussi sa séquence de compétitions le week-end dernier, plaidant avec véhémence contre une pénalité qui lui a coûté un début de première ligne avant de se battre agressivement pour se frayer un chemin dans le peloton.

À vous

Quels pilotes de F1 souhaitez-vous le plus voir dans un Grand Prix Virtuel? Et qui devrait remplacer ceux qui ne participeront pas? Ayez votre mot à dire dans les commentaires.

