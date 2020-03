La F1 pourrait avoir une “ super saison 2020 ” qui se terminerait en janvier 2021

Chaque jour, les progrès de la pandémie de coronavirus continuent d’être évalués dans le monde entier et simultanément, la Formule 1 continue de multiplier les possibilités de commencer la saison. Une nouvelle proposition a été publiée par Mattia Binotto, chef de la Scuderia Ferrari.

S’exprimant avec Sky Italia, le chef de l’équipe de Maranello a commenté: “Nous avons parlé avec les autres chefs d’équipe et avec la FIA, ce sont des moments décisifs. Le sujet du calendrier est crucial, pour le sport, pour le spectacle, mais aussi pour les équipes, pour les organisateurs.

Nous avons décidé de laisser à la FIA une totale liberté pour établir un calendrier et ainsi recommencer à courir le plus tôt possible, notre disponibilité est là. Nous avons évalué différentes hypothèses: disputant le Grand Prix tout proche, vous pouvez aussi penser à faire deux ou trois courses en janvier, nous avons également envisagé la possibilité d’annuler les tests gratuits. Quant à la réglementation, il faut savoir si elle sera gelée “, a expliqué l’italien.

Ce ne serait pas la première fois que la Formule 1 était active en janvier. Deux Grands Prix, l’Afrique du Sud et l’Argentine ont disputé des courses. Dans le cas du premier, le 1er janvier 1965 et 1968 et le 2 janvier 1967.

Quant à la nation sud-américaine, elle a été contestée les 9 janvier 1977, 12 janvier 1975 et 13 janvier 1957, 1974 et 1980.

Entre-temps, la dernière fin s’est également produite en Afrique du Sud, le 29 décembre 1962 et le 28 décembre 1963.

Concernant la situation qui s’est produite à Melbourne et qui a entraîné l’annulation du Grand Prix juste avant les épreuves gratuites, Binotto a déclaré: “” La veille a été caractérisée par de nombreuses discussions, notre décision n’a pas été de participer. Ferrari n’aurait de toute façon pas couru. La santé est primordiale. Lorsque la nouvelle de ne pas se présenter à Melbourne est devenue officielle, nous avons pris des dispositions pour rentrer chez nous dès que possible. “

Enfin, en ce qui concerne le travail et la dynamique quotidienne provoqués par le coronavirus, il a indiqué: “Notre équipe connaît une situation particulière, après la fermeture du GP d’Australie. Nous ne travaillons qu’à distance. J’écoute des pilotes presque quotidiennement, nous parlons au téléphone et nous nous voyons par appels vidéo, Vettel et Leclerc restent en forme à la maison, ils s’entraînent constamment “, a déclaré Binotto.

.