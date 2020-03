La F1 pourrait organiser des courses avec moins de 12 voitures

Le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, a admis que le sport pouvait organiser des courses de championnat avec des grilles beaucoup plus petites si nécessaire en raison du Coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, Brawn a déclaré que le sport ne tiendrait pas “une course de championnat du monde de Formule 1” si certaines équipes étaient empêchées d’entrer dans un pays en raison du Coronavirus, “car ce serait injuste”.

Les commentaires originaux de Brawn semblaient laisser ouverte la possibilité de réduire les courses de F1 à un statut de non-championnat si certaines équipes ne pouvaient pas y assister. Cependant, après l’annulation du Grand Prix d’Australie, il a admis que les règles autorisent les courses avec des points à courir avec des terrains beaucoup plus petits que les 20 voitures actuelles si nécessaire.

“Nous avons besoin de 12 voitures ou plus pour organiser une course de championnat, bien que cela soit en fait à la discrétion de la FIA”, a déclaré Brawn à Sky.

«Ils pourraient choisir, dans des circonstances inhabituelles, d’autoriser moins que cela. Mais 12 voitures sont ce qui y est écrit. “

Le règlement sportif de la F1 stipule qu’un événement «peut être annulé si moins de 12 voitures sont disponibles pour lui», et non qu’il doit l’être, ce qui signifie que les courses peuvent avoir lieu avec 11 voitures ou moins.

Les grilles de F1 ont chuté à 18 voitures aussi récemment qu’en 2014. Le Grand Prix des États-Unis 2005 n’a connu que six voitures au départ, bien que 20 se soient qualifiées. La plus petite participation à une course de F1 a eu lieu lors du Grand Prix d’Argentine d’ouverture de saison en 1958, qui n’a attiré que 10 voitures.

