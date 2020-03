La F1 prend la première de nombreuses décisions difficiles pour sauver sa saison 2020 · .

Depuis leur retour humilié de leur fiasco de Melbourne, la Formule 1 et ses 10 équipes ont été enfermées dans des discussions dans le but de minimiser les ravages causés par l’agent pathogène connu sous le nom de Covid-19. Les voies du monde sont telles que le bien croît du mal et le sport vise à sortir plus fort de cette période de renforcement du caractère.

Les signes sont que lors de la conférence téléphonique de jeudi de tous les principaux acteurs, le bien du sport a été mis en avant des programmes individuels. Tous ont convenu de différer les changements tant attendus du règlement technique de 2021 – le produit d’années de travail – et de permettre à F1 de négocier un calendrier révisé sans avoir besoin de leur approbation implicite, comme requis par le règlement.

Il semble qu’une nouvelle humilité se soit transformée en une volonté d’apprendre, comme en témoigne le nombre de conférences téléphoniques entre les équipes depuis leur retour d’Australie. Un membre de l’équipe – qui a demandé l’anonymat en raison d’un rare pacte de silence qui prévaut parmi la FIA, la F1 et les équipes – a déclaré: «Je n’ai pas eu autant de conversations avec d’autres équipes en un an que je l’ai eu cette semaine. “

Au cours de ces appels, de nombreuses idées, concepts et propositions ont coulé. Covid-19 a perturbé la F1 plus que toute autre chose au cours de ses 70 ans d’existence, la forçant à la dure prise de conscience qu’elle n’existe pas (et ne peut pas) exister dans une «bulle de paddock».

La saison 2020 ne commencera pas avant Bakou au plus tôt.Certaines propositions ont un énorme mérite et pourraient être adoptées facilement, telles que les équipes de F1 appliquant leur expertise à des appareils médicaux indispensables, comme révélé ici mercredi. Mais c’est la nature de la bête que certaines idées, aussi méritoires qu’elles paraissent, se révéleront finalement irréalisables, trop complexes, ou pourraient livrer ce fléau de tous les changements réglementaires dans la Formule 1: Conséquences imprévues.

La Formule 1 doit donc franchir une ligne difficile entre être réactif sans être la proie du genre d’impulsions destructrices et instinctives qu’elle a trop souvent dans un passé récent.

De manière encourageante, hier a signalé que face à cette crise, les échanges de chevaux égoïstes et le dépôt constant d’agendas individuels sont mis de côté. Pour ces facteurs, plus que tout autre, a engendré la léthargie réglementaire sous laquelle F1 travaille actuellement.

La FIA et le détenteur des droits commerciaux Liberty Media seront soumis à une pression intense de la part d’équipes, de promoteurs, de diffuseurs, de fournisseurs et de sponsors, qui ont tous désespérément besoin de réponses urgentes. Mais certaines des solutions proposées présentent des lacunes évidentes.

Malgré le pacte de «silence», diverses idées ont été divulguées aux médias. Certains ne survivraient clairement pas au premier contact avec la réalité.

Par exemple, alors que le directeur général de la F1, Ross Brawn, a souligné que la réglementation de la F1 autorise les événements à se dérouler avec moins d’une douzaine d’entrées – ils déclarent “peut être organisé avec moins de 12 voitures” – les promoteurs de la course sont contractuellement promis d’au moins 16.

McLaren avait prévu de passer à la puissance Mercedes l’année prochaine De même, alors que beaucoup a été dit que le règlement stipule un nombre minimum de huit événements pour que la F1 soit considérée comme un championnat du monde – et les droits commerciaux de Liberty ne s’étendent qu’au championnat du monde de F1, et non – événements de championnat – les contrats de diffusion télévisuelle contiendraient des clauses stipulant un minimum de 15 par saison.

Des mesures sont actuellement en cours pour retarder le début de la saison 2021 au-delà de la mi-mars afin de permettre à certains événements reportés de déborder au début de l’année prochaine. Mais une telle programmation n’est possible que pour les courses dans des climats plus chauds. En outre, cela signifierait que certains événements se tiennent deux fois au cours d’une même année civile – immédiatement après que leurs promoteurs ont subi de lourdes pertes en raison de perturbations.

Étant donné que la plupart des événements sont financés, en partie au moins, par des fonds publics, on se demande comment les organes de l’État réagiraient à de tels plans, en particulier compte tenu de l’énorme bilan financier que Covid-19 a déjà retiré. C’est très bien pour la F1 de dire: “Nous allons faire ceci ou cela …” mais la réalité est que de telles négociations sont à double sens.

L’impact potentiel sur les obligations contractuelles des équipes doit également être pris en considération. Par exemple, le contrat de McLaren avec Renault expire fin 2020, pour être remplacé par Mercedes. Comment feront-ils face à la réglementation exigeant le report de leur châssis 2020? Ensuite, il y a Haas, dont le contrat de partage de technologie avec Ferrari expire cette année.

En effet, un contact a fait remarquer que Ferrari, qui s’était initialement opposé à un report de châssis pour 2021 avant de voter en faveur, devait avoir découvert une solution rapide pour le châssis apparemment duffy qu’il avait utilisé lors des tests…

Considérez également que la F1 a décidé à l’unanimité de retarder d’un an la mise en place de ses règlements techniques 2021 en raison de la situation actuelle. Bien qu’elle soit positive à première vue, la réglementation fait partie d’un écosystème délicatement équilibré et interdépendant, et le simple fait de reporter un aspect risque d’avoir des répercussions.

L’année à venir sera financièrement difficile pour beaucoup. Cet écosystème comprend le Code Sportif International de la FIA, le Règlement Technique et Sportif F1, le Règlement Financier nouveau pour 2021 et l’Accord Concorde à signer. Le report de l’introduction d’un seul de ces éléments influe sur le dosage réglementaire global et, par extension, sur tous les programmes prospectifs. Comme toujours en F1, le diable sera dans les détails – ce qui a fait dérailler beaucoup de bons concepts.

Le mot est que le plafond budgétaire annuel actuel de 175 millions de dollars sera maintenu. Mais si les structures de revenus et de gouvernance inéquitables actuelles sont conservées, les petites équipes qui réclament le changement seront-elles poussées au-delà du bord, en particulier compte tenu d’un prix en pot déjà épuisé pour cette année? Tout cela dépend de la signature de l’accord Concorde tel quel – une grande question.

À Melbourne, la F1 a été prise à plat face à la crise en développement; cette semaine, il a montré qu’il pouvait penser vite et prendre des décisions difficiles rapidement. Mais il sera confronté à une introspection accrue au cours des prochaines semaines. D’autres téléconférences sont prévues, mais elles ne prouveront probablement que le début d’un processus proactif encourageant et sérieux, plutôt que de fournir une feuille de route définitive pour l’avenir immédiat de la F1.

Malgré la nouvelle humilité et la volonté d’apprendre de la F1, une période de négociation extrêmement mouvementée attend tous les joueurs, quelle que soit leur bonne volonté et leurs meilleures intentions. Cela dit, la F1 mérite tout son soutien pour ce qu’elle a accompli jusqu’à présent.

