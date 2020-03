La F1 reprendra la course en été “si le monde nous le permet”

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré que la Formule 1 serait prête à commencer sa nouvelle saison cet été si les restrictions résultant de la pandémie étaient levées.

Les huit premières dates de course ont déjà été annulées. Le président et chef de la direction de F1, Chase Carey, a déclaré hier qu’il y avait “un potentiel important de reports supplémentaires dans les événements actuellement prévus”.

S’exprimant sous isolement après son retour du Grand Prix d’Australie annulé, Brown a rassuré les fans de son équipe que les efforts se poursuivaient pour sauver le plus possible le calendrier de la F1 2020.

“De toute évidence, de nombreuses courses ont été reportées”, a-t-il déclaré. «Je veux vous faire savoir que McLaren, avec toutes les équipes, la Formule 1, la FIA travaille en étroite collaboration pour faire tout ce que nous pouvons pour que le monde devienne un endroit plus sûr pour faire de la course, que nous irons en course et, espérons-le, ayez autant de notre programme de course préservé.

«Il est prévu de démarrer en été si le monde nous le permet et continue de participer à une bonne partie de la saison de course. J’espère donc que cela se produira. Je sais que nous manquons tous de courir. »

Analyse: la F1 prend la première de nombreuses décisions difficiles pour sauver sa saison 2020L’annulation de la course d’ouverture de la saison “était bien sûr une situation très décevante pour nous tous”, a déclaré Brown, “mais je pense que la santé de notre équipe et des fans et de tout le monde dans le sport est beaucoup plus importante qu’une autre course qui nous pouvons faire dans un autre temps. “

Brown a déclaré que McLaren “tentera de nouvelles choses” pour atteindre ses fans pendant la pause. En Grande-Bretagne, où l’équipe est basée, le gouvernement a ordonné aux gens de rester chez eux, sauf pour acheter des articles essentiels, afin de limiter la propagation de la pandémie.

«Dans des situations comme celle-ci, une fois que vous vous en sortez et que vous protégez votre équipe et votre entreprise, nous pouvons commencer à chercher des moyens amusants et créatifs pour peut-être vous engager avec vous ou nos fans. L’esport semble certainement être très populaire en ce moment et je pense qu’il ne fera que croître en excitation et en stature. Et faire des choses sur les réseaux sociaux. »

