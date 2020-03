La FIA a besoin de la permission de Ferrari pour révéler les détails du règlement de l’unité motrice · .

Dans le tour d’horizon: une partie de la réponse du président de la FIA, Jean Todt, à sept équipes qui se sont plaintes du traitement de l’enquête sur la légalité du groupe motopropulseur de Ferrari a été révélée.

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

La bosse qui réclamait l’aile avant de @ DanielRicciardo au début du #AusGP l’année dernière a été supprimée avant la course de cette année. # F1 pic.twitter.com/3nzeCOmtv0

– . (@racefansdotnet) 11 mars 2020

Les pompiers de St. Petersburg Fire Rescue sont sur les lieux d’un incendie de véhicule sur la Southbound Interstate 275 & Ulmerton Rd. La semi-remorque transportait le véhicule de la série IndyCar pour le pilote d’Andretti Harding Steinbrenner Racing Colton Herta. Trois voies sont fermées, une est ouverte. pic.twitter.com/Rh7skETO1O

– NOUVELLES DE LA WFLA (@WFLA) 11 mars 2020

Veuillez lire mon message.

Je suis très excité de me rendre à Saint-Pétersbourg pour la première course @IndyCar! St.Pete a une place spéciale dans mon cœur et je suis toujours ravi d’y aller. @ArrowMcLarenSP et nos pilotes sont prêts et moi aussi! Restez en bonne santé tout le monde! pic.twitter.com/qZUb0lgKLg

– Robert Wickens (@robertwickens) 11 mars 2020

“Pourquoi voudriez-vous revenir dans la voiture (après un accident aussi horrible)?” – @ craigmelvin

“J’aime cela. Ça a été un peu douloureux de sortir de la voiture de course et de ne pas faire ce que je fais depuis tant d’années. ” – @ RyanJNewman pic.twitter.com/4J8xv71ISq

– AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 11 mars 2020

Quelqu’un a écrit STOP F1 dans le ciel au-dessus de North Sydney. Ils l’ont fait à l’envers cependant pour Sydney CBD. # F1 pic.twitter.com/eFmWZ5eKZC

– John M Knox ➡️ (@johnmknox) 11 mars 2020

Il s’agit de mon neuvième GP d’Oz et l’ambiance ici est sensiblement différente de toutes les années précédentes.

L’année dernière en particulier, tout était pailleté avec le lancement de la saison, etc. Cette année, juste pleine de questions et de préoccupations.

– Ben Hunt (@benjhunt) 11 mars 2020

Renault a confirmé à @racefansdotnet qu’aucun des membres de son équipe à Melbourne n’a été mis en quarantaine, suite à un rapport ailleurs qui affirmait que trois de ses équipages de F1 s’étaient auto-isolés. # Coronavirus pic.twitter.com/MrcjihpnpE

– . (@racefansdotnet) 11 mars 2020

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Liens

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

Le patron de la FIA et ancien PDG de Ferrari, Jean Todt, a conclu un accord secret avec son ancienne équipe sur leur moteur prétendument illégal (Daily Mail)

“Todt a déclaré que la FIA ne pouvait pas rendre publics les détails du règlement sans l’autorisation de Ferrari.”

Le transporteur de Colton Herta prend feu sur le chemin du Grand Prix de Saint-Pétersbourg (NBC Sports)

“Un porte-parole de l’équipe a confirmé que l’incident s’était produit à moins de 16 kilomètres du parcours de course. Andretti Autosport a utilisé ses autres transporteurs pour déplacer l’équipement de la fosse et la voiture vers l’hippodrome où il ferait l’objet d’une évaluation plus approfondie.”

Au volant avec le pilote australien F1 Ricciardo (Domaine)

“Les dangers sont toujours là au fond de votre esprit – quiconque dit qu’ils ne mentent pas.”

Trois membres de l’équipe F1 placés en isolement face aux craintes des coronavirus (The Guardian)

“” J’ai été surpris que le gouvernement victorien ait décidé d’organiser le Grand Prix “, a déclaré le docteur Mariam Tokhi, basé à Melbourne.” Je ne suis pas au courant des calculs économiques, mais je crains qu’ils mettent ma communauté au risque en allant de l’avant. “”

La Catalogne espagnole limite les événements de masse à 1 000 personnes en raison d’un coronavirus (.)

“Tous les événements impliquant plus de 1 000 personnes doivent être suspendus et tous les événements sportifs se tiendront sans public”, a déclaré Torra lors d’une conférence de presse. “

La nouveauté du GP du Bahreïn sans spectateur pourrait augmenter l’audience de la télévision (.)

“Quand (le brésilien Ayrton) Senna est décédé en 1994, le public de la prochaine course a augmenté de façon spectaculaire. Et ce n’était pas à cause des événements horribles des semaines précédentes. C’était juste le fait que la Formule 1 était à la une et ‘ Oh, la Formule 1. C’est toujours là. Je vais voir ça “.”

Daruvala stimulée par l’introduction de pneus de 18 pouces (F2)

“Cela change certaines caractéristiques. C’est un peu plus facile de bloquer les pneus et plus de traction. Je n’avais évidemment pas conduit la voiture avant, mais c’est ce que les ingénieurs me disent. C’est nouveau pour tout le monde, donc j’espère que les novices sont moins désavantagés. “

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien apparaisse dans le prochain tour d’horizon des ., envoyez-le via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Bon anniversaire!

Joyeux anniversaire à Daniel, Garf, Michael Griffin, Monkzie, Nitin24, Obi-Spa Kenobi, Dodge5847, Gerulf Dosinger, Gerulf Dosinger et Juan!

Si vous voulez un anniversaire, dites-nous quand le vôtre est via le formulaire de contact ou en ajoutant à la liste ici.

Partagez cet article . avec votre réseau: