La FIA a eu tort de rendre public l’accord sur l’unité motrice Ferrari

L’ancien chef de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a critiqué l’instance dirigeante du sport pour avoir révélé son accord privé avec Ferrari sur son unité motrice.

Un groupe de rivaux de Ferrari a réagi avec fureur lorsque le règlement a été rendu public au cours des dernières minutes des tests de pré-saison. Ils ont depuis échangé des lettres avec le président de la FIA, Jean Todt, demandant que plus de détails sur son enquête sur le moteur de Ferrari soient rendus publics.

Cependant, Ecclestone a déclaré que la FIA aurait dû garder le silence sur son enquête en premier lieu.

“Je pense que ce que la FIA a fait et n’aurait pas dû faire, elle a publié un communiqué de presse disant qu’elle était parvenue à un accord avec Ferrari”, a-t-il déclaré à Autocar.

“Qu’est-ce que ça veut dire? Un accord pour quoi? Soit c’était dans le cadre du règlement, mais ils ne pensent pas que cela devrait être autorisé, par conséquent, ils l’interdisent simplement pour l’avenir. Sinon, je ne comprends pas quel accord vous pouvez avoir.

“Vous pouvez avoir un accord disant:” Eh bien, vous trichiez définitivement à 100% et il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet, maintenant, parce que c’est arrivé, mais nous allons vous infliger une amende pour cela “.”

Comment le nouveau débitmètre de carburant de la FIA cible le truc suspect de «repliement» de Ferrari“Il y avait une équipe, je crois, dont j’ai malheureusement été blâmé parce que j’ai suggéré qu’ils devraient être condamnés à une amende de 100 millions de dollars”, a-t-il ajouté, faisant référence à la sanction record de McLaren pour la controverse “Spygate” en 2007.

Ecclestone a défendu la décision d’imposer une amende à McLaren, affirmant qu’il était préférable de les exclure. “Quelle était l’alternative?” Il a demandé. “A l’époque, le président de la FIA, Max [Mosley], voulait les expulser du championnat.

«J’ai dit:« Vous allez les jeter pendant deux ans. »Le moins qu’ils fassent. Ils sont partis depuis deux ans ou plus. Ce n’est vraiment pas le chemin. Pourquoi ne les punissons-nous pas et ne leur enlevons-nous pas l’argent qu’ils gagneraient autrement à cause de ce qui s’est passé? C’est ce que nous avons fait.”

Quoi que Ferrari ait fait avec son groupe moteur l’année dernière “était génial, car cela fonctionnait”, a ajouté Ecclestone.

