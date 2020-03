La FIA a tort d’annoncer l’accord avec Ferrari

Date publiée: 26 mars 2020

L’ancien patron de Formule 1, Bernie Ecclestone, pense que la FIA a ouvert une grande boîte de vers en annonçant publiquement un accord avec Ferrari à la suite d’une enquête sur leur moteur.

La légalité de l’unité motrice de Ferrari a fait l’objet d’un examen approfondi au fur et à mesure que la saison 2019 se développait et elle a conduit la FIA à saisir des pièces à la fin de la campagne pour une analyse plus approfondie.

Mais l’enquête n’a abouti qu’à la conclusion d’un accord privé entre la FIA et Ferrari, car l’organe directeur n’a pas pu prouver de manière exhaustive que la Scuderia avait triché.

Le verdict de fin n’a pas satisfait les rivaux de Ferrari qui ont estimé que l’enquête était inadéquate avec une réponse insatisfaisante.

Mercedes a depuis appelé une trêve avec Ferrari sur la saga des moteurs, mais des gens comme Red Bull sont toujours à la recherche de bonnes réponses alors qu’ils terminaient derrière la Scuderia dans le championnat des constructeurs.

Ecclestone estime que la situation a été aggravée par la FIA après avoir annoncé publiquement un accord privé avec Ferrari, mais n’a divulgué aucune information sur ce qu’était réellement cet accord.

“Je pense que ce que la FIA a fait et n’aurait pas dû faire, elle a publié un communiqué de presse disant qu’elle avait conclu un accord avec Ferrari”, a déclaré Ecclestone à Autocar.

“Qu’est-ce que ça veut dire? Un accord pour quoi? Soit c’était dans le cadre du règlement, mais ils ne pensent pas que cela devrait être autorisé, par conséquent, ils l’interdisent simplement pour l’avenir. Sinon, je ne comprends pas quel accord vous pouvez avoir.

“Vous pouvez avoir un accord disant:” Eh bien, vous trichiez définitivement à 100% et il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet, maintenant, parce que c’est arrivé, mais nous allons vous infliger une amende pour cela “.”

La saga en cours avec Ferrari a rappelé à Ecclestone le scandale infâme «Spygate» impliquant McLaren, qui a abouti à une amende record de 100 millions de dollars.

“Il y avait une équipe, je crois, dont j’ai malheureusement été blâmé parce que j’ai suggéré qu’ils devraient recevoir une amende de 100 millions de dollars”, a-t-il ajouté.

«Quelle était l’alternative ?. A l’époque, le président de la FIA, Max [Mosley], voulait les expulser du championnat.

«J’ai dit:« Vous allez les jeter pendant deux ans. »Le moins qu’ils fassent. Ils sont partis depuis deux ans ou plus. Ce n’est vraiment pas le chemin.

“Pourquoi ne les punissons-nous pas et ne leur enlevons-nous pas l’argent qu’ils gagneraient autrement à cause de ce qui s’est passé?” C’est ce que nous avons fait.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.