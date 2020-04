La FIA ajoute deux semaines à l’arrêt «d’été» de la Formule 1

Les responsables de la Formule 1, la FIA, ont ordonné une prolongation de la fermeture de l’été pour les équipes de deux semaines supplémentaires alors que le monde se bat contre le COVD-19.

Les équipes sont au milieu d’un arrêt obligatoire convenu reporté du mois d’août traditionnel dans le calendrier F1, à ce jour, et cela a été prolongé de 14 jours car aucune clarté n’est à venir pour la F1 cette année, ou tout autre sport d’ailleurs. , alors que la pandémie fait des ravages avec des plans bien établis.

Déclaration de la FIA:

Suite à l’approbation unanime du Groupe stratégique de Formule 1, de la Commission et de toutes les équipes, le Conseil mondial du sport automobile a ratifié par vote électronique la décision de prolonger la période d’arrêt de la Formule 1 de 21 à 35 jours, à prendre en mars, avril et / ou mai, pour tous les concurrents et fabricants de blocs d’alimentation.

D’autres discussions sur ce sujet restent ouvertes entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes à la lumière de l’impact mondial continu de COVID-19.

.