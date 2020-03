La FIA annonce des modifications aux règlements techniques F1 pour 2020 et 2021

Après la première réunion de cette année du World Motor Council à Genève, la FIA a annoncé les changements que les règlements techniques de Formule 1 auront pour la saison 2020 et 2021.

Pour 2020, la saison qui est sur le point de commencer, l’instance dirigeante du sport automobile a confirmé que le poids minimum de la voiture, sans carburant, passe de 745 kg à 746 kg, en raison de l’ajout de nouveaux éléments pour surveiller les unités de puissance.

Il a également été établi que les tests des pneus 18 “de 2021 seront testés plus tard cette année lors des tests d’après-saison sur le circuit de Yas Marina, après le GP d’Abu Dhabi.

D’ici 2021, les changements approuvés sont les suivants:

• Modifications des profils de l’aile avant pour éviter le courant descendant, ce qui génère un compromis sévère avec les objectifs généraux, pour permettre aux voitures de rouler plus étroitement.

• Les plaques d’extrémité des ailes avant et arrière, ainsi que la plaque supérieure du châssis de l’aile arrière, ont été modifiées pour donner aux équipes plus d’espace commercial.

• Améliorations drastiques de la résistance et de l’absorption d’énergie du châssis lors des chocs avant, latéraux et arrière.

• Une série de mises à jour pour améliorer considérablement la sécurité électrique (haute tension) dans les voitures.

• Les sangles seront obligatoires pour l’aile arrière et les structures d’impact arrière.

De plus, la FIA a confirmé que la société Kulite a été choisie comme fournisseur officiel de capteurs de pression et de température pour les unités de puissance pour 2021, 2022 et 2023. Cette société est un leader mondial dans son segment et opère dans les industries aérospatiale, militaire et automobile. et l’expédition, entre autres.

