La FIA apporte d’importants changements aux règles de F1 pour 2020 et 2021 en réponse à la “crise” · .

La FIA a approuvé une série de changements de règles pour 2020 et 2021 en réponse à la «crise» provoquée par le retard du début de saison.

Les changements comprennent des révisions des tests et la suppression des tests en saison pour développer de nouvelles roues de 18 pouces, qui seront désormais introduites en 2022 au lieu de l’année prochaine.

Une seule journée de tests spécifiquement pour les jeunes pilotes sera désormais organisée après la dernière manche du championnat. Les équipes ont été autorisées à courir deux voitures pendant ce test – elles sont généralement limitées à une seule voiture.

Les règles relatives aux unités motrices ont été modifiées, modifiant le nombre maximum d’unités que chaque pilote peut utiliser pendant la saison. Les fabricants de blocs d’alimentation seront pour la première fois soumis à l’arrêt d’usine obligatoire. Cela doit se dérouler sur «21 jours consécutifs pendant les mois de mars et / ou avril».

À la suite de la décision de commencer la fermeture obligatoire de l’usine au début de l’année, la FIA est convenue que «dans le cas où les problèmes de santé publique ou les restrictions gouvernementales continueraient au-delà de la période de fermeture initialement prévue, les concurrents et la FIA se consulteraient de bonne foi pour déterminer si la période de fermeture devrait être prolongée et la durée d’une telle prolongation, afin d’assurer un traitement égal entre tous les concurrents. »

L’obligation pour les équipes d’approuver à l’unanimité tout autre changement de règlement pour cette saison a été levée. L’approbation de seulement 60% des équipes – six des 10 concurrents – sera désormais requise.

Suite à la décision de reporter de nouveaux règlements techniques de 2021 à 2022, la FIA a interdit aux équipes de F1 de développer leur châssis 2021 cette année, avec effet à partir de samedi dernier. Les équipes ont également été informées qu’elles ne pourraient pas utiliser les systèmes de direction à deux axes en 2021.

Le président de la FIA, Jean Todt, a également reçu le pouvoir de «prendre toute décision concernant l’organisation de compétitions internationales pour la saison 2020, qui pourrait être requise d’urgence»

Déclaration de la FIA sur les nouvelles règles F1 pour 2020 et 2021

Des modifications au Règlement Sportif 2020 ont été approuvées afin de donner à la FIA et à la Formule 1 la flexibilité de réagir à la crise et d’organiser un calendrier des courses qui préserve au mieux la valeur commerciale du championnat et contient autant que possible les coûts. Ceci sera réalisé par les méthodes suivantes:

L’ajout de l’Article 1.3, afin de pouvoir modifier certains articles avec 60% de soutien parmi les équipes, afin d’augmenter la flexibilité durant cette période difficile. Dans tous les cas, une approbation ultérieure par le World Motor Sport Council sera nécessaire.

L’autorisation pour la FIA et la Formule 1 de modifier le calendrier sans vote (suppression de l’article 5.5).

Modifications des tests (article 10.5).

Ajout de l’arrêt des fabricants d’unités de puissance (articles 21.10 et 21.11).

Modifications des éléments de Power Unit autorisés si le nombre de courses diminue (article 23.3).

L’interdiction du développement aérodynamique pour le Règlement 2022 en 2020 (à partir du samedi 28 mars).

Le Conseil mondial a approuvé le report précédemment annoncé du Règlement technique de 2021 à 2022 pour des mesures d’économie. De nouvelles mesures seront introduites pour 2021 à l’issue de discussions avec les équipes. Ceux-ci comprendront l’homologation de la Survival Cell (à partir de 2020) et de certains autres composants.

De plus, les systèmes de direction à deux axes (DAS) ne seront pas autorisés dans la réglementation 2021 telle que définie à l’article 10.4.2.

Ces modifications techniques ont déjà reçu l’approbation unanime requise des concurrents participants, car elles représentent des changements fondamentaux introduits 18 mois avant le début de l’année du championnat concerné.

Cet article sera mis à jour.

